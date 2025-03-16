千葉が開幕5連勝！　大宮は4連勝でストップ…鳥栖＆札幌が初白星／J2第5節

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　2025明治安田J2リーグ第5節が15日と16日に各地で開催された。

　開幕4連勝を飾ったRB大宮アルディージャはサガン鳥栖と対戦し、38分の西澤健太のPK弾が決勝点となり、1−0で鳥栖が勝利。大宮は初黒星を喫した一方、鳥栖は待望の初白星を飾った。

　同じく開幕4連勝スタートのジェフユナイテッド千葉は愛媛FCと対戦。8分に窪田稜に先制点を許したが、石川大地の2ゴールや呉屋大翔、カルリーニョス・ジュニオ、横山暁之のゴールで逆転に成功し、5−1で開幕唯一の5連勝を飾った。

　一方、開幕4連敗スタートとなった北海道コンサドーレ札幌はブラウブリッツ秋田に3−1で勝利し、初白星を収めている。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J2第5節
▼3月15日（土）
ブラウブリッツ秋田　1−3　北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田　2−1　ヴァンフォーレ甲府
藤枝MYFC　2−0　いわきFC
サガン鳥栖　1−0　RB大宮アルディージャ
V・ファーレン長崎　1−0　徳島ヴォルティス

▼3月16日（日）
ロアッソ熊本　1−3　モンテディオ山形
水戸ホーリーホック　2−2　ベガルタ仙台
ジェフユナイテッド千葉　5−1　愛媛FC
レノファ山口FC　1−1　大分トリニータ
FC今治　0−0　カターレ富山

■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差

1位　千葉（15／＋11）
2位　大宮（12／＋6）
3位　長崎（11／＋3）
4位　富山（10／＋3）
5位　磐田（9／0）
6位　今治（8／＋3）
7位　仙台（8／＋2）
8位　徳島（8／＋2）
9位　藤枝（8／＋1）
10位　山形（6／＋1）
11位　水戸（6／0）
12位　大分（6／0）
13位　秋田（6／−3）
14位　山口（5／0）
15位　甲府（4／−3）
16位　熊本（4／−4）
17位　鳥栖（4／−4）
18位　いわき（3／−4）
19位　札幌（3／−7）
20位　愛媛（1／−7）

■J2第6節の対戦カード
▼3月23日（日）
13：00　仙台　vs　磐田
13：15　山口　vs　熊本
14：00　山形　vs　徳島
14：00　いわき　vs　今治
14：00　大宮　vs　水戸
14：00　甲府　vs　千葉
14：00　愛媛　vs　札幌
14：00　鳥栖　vs　富山
14：00　長崎　vs　秋田
14：00　大分　vs　藤枝