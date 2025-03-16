[3.16 J2第5節](えがおS)

※13:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 5 阿部海斗

DF 6 岩下航

MF 7 竹本雄飛

MF 8 上村周平

MF 10 古長谷千博

MF 15 三島頌平

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

FW 19 渡邉怜歩

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 13 飯星明良

MF 16 松岡瑠夢

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 20 大崎舜

監督

大木武

[モンテディオ山形]

先発

GK 31 寺門陸

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

MF 7 高江麗央

MF 21 田中渉

MF 88 土居聖真

FW 10 氣田亮真

FW 25 國分伸太郎

FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 16 長谷川洸

DF 3 熊本雄太

DF 6 山田拓巳

MF 17 加藤千尋

MF 20 吉尾海夏

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 高橋潤哉

FW 11 藤本佳希

FW 55 堀金峻明

監督

渡邉晋