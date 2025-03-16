熊本vs山形 スタメン発表
[3.16 J2第5節](えがおS)
※13:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 15 三島頌平
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
FW 19 渡邉怜歩
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 13 飯星明良
MF 16 松岡瑠夢
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
※13:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 15 三島頌平
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
FW 19 渡邉怜歩
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 13 飯星明良
MF 16 松岡瑠夢
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
大木武
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋