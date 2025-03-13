【シャドバ新作】新カード公開！ 「Shadowverse: Worlds Beyond」にケルベロスやオリヴィエ、オーキス、ガリュウが登場
【Shadowverse: Worlds Beyond】 6月17日 リリース予定 価格：基本無料（アイテム課金制）
Cygamesは、6月17日にリリース予定であるiOS/Android/PC（Steam/Epic Games Store）用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」の新カードを公開した。
公開されたのはニュートラルの「勇壮の堕天使・オリヴィエ」、ドラゴンの「龍人演義・ガリュウ」、ナイトメアの「奔放なる獄炎・ケルベロス」、ネメシスの「プリシードハート・オーキス」の4枚。3月23日に開催される「シャドバスペシャルフェス」にて体験できるデッキ内容についてはイベント前日の3月22日に公開予定とのこと。【勇壮の堕天使・オリヴィエ】 【龍人演義・ガリュウ】 【奔放なる獄炎・ケルベロス】 【プリシードハート・オーキス】 【【Shadowverse シャドウバース】Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送】
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