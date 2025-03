エスプレッソの苦みを包み込むやさしい甘さとふんわり食感！ブルボン「ふんわりオムレットアフォガート風味」

ブルボンは、バニラアイス風味のふんわりケーキでエスプレッソ風味のクリームを包み込んだ「ふんわりオムレットアフォガート風味」を2025年3月18日(火)に新発売します。

ブルボン「ふんわりオムレットアフォガート風味」

内容量 :5個

発売日 :2025年3月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

「ふんわりオムレットアフォガート風味」は、バニラの甘い香りが広がるふんわり食感のケーキで、エスプレッソ風味のクリームを包み、両端をコーティングクリームで仕上げています。

クリームの中心はエスプレッソ風味のソースで満たしており、キレのある苦みとクリームのやさしい甘みをしっとりふわふわ食感のケーキがまとめた、アフォガート風味のおいしさを楽しめます。

