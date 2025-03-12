¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¸µÆü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È»Õ¾¢¡É¤È¤Î±ï¤«¤é¥Û¡¼¥àÄ®ÅÄÀï¤ËÍè¾ì·èÄê
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î±þ±çÈÖÁÈ¡ØFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Á¥¼¥ë¤Ä¤¯¡Á¡Ù¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@zeltsuku)¤¬10Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1Âè6Àá¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤ò¸µ¡ØÆü¸þºä46¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¬¼ÓÍýºÚ¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ´ÑÀï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¬¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÊüÁ÷ºî²È¤Îº´Æ£Ëþ½Õ¤µ¤ó¤È¡È»ÕÄï´Ø·¸¡É¤Ë¤¢¤ê¡¢»Õ¾¢¤È¤Î±ï¤«¤éÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍè¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÆü¤Ï¡Ö»Õ¾¢ º´Æ£Ëþ½Õ¤¬Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤´°ÆÆâ¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡ÖÇ®¤¤±þ±ç¤È·àÅª¾¡Íø¤Ç¥¼¥ë¥Ó¥¢¾Â¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@FcMachidaZelvia)¤Ï¡Ö#Ä¬¼ÓÍýºÚ ¤µ¤ó¥µ¥È¥ß¥Ä¤µ¤ó 3/15(ÅÚ) #¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã Àï¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÄ®ÅÄ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ØÅÚº´·»Äï¡Ù¤ÎÅÚº´ÂîÌé¤µ¤ó(@takuyatosa1)¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ä¤Ð!!!!!!!! ¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤¿!!!!!!¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«!!¡×¡ÖÄ®ÅÄÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¬¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÊüÁ÷ºî²È¤Îº´Æ£Ëþ½Õ¤µ¤ó¤È¡È»ÕÄï´Ø·¸¡É¤Ë¤¢¤ê¡¢»Õ¾¢¤È¤Î±ï¤«¤éÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍè¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÆü¤Ï¡Ö»Õ¾¢ º´Æ£Ëþ½Õ¤¬Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤´°ÆÆâ¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÄ®ÅÄ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ØÅÚº´·»Äï¡Ù¤ÎÅÚº´ÂîÌé¤µ¤ó(@takuyatosa1)¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ä¤Ð!!!!!!!! ¹Ô¤¤¿¤¹¤®¤¿!!!!!!¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«!!¡×¡ÖÄ®ÅÄÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
#Ä¬¼ÓÍýºÚ ¤µ¤ó¥µ¥È¥ß¥Ä¤µ¤ó✨— FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ (@FcMachidaZelvia) March 10, 2025
3/15(ÅÚ) #¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã Àï¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´ÑÀï¤ÎÍÍ»Ò¤Ï3/17(·î) #¥¼¥ë¤Ä¤¯ ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯✅@zeltsuku #FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ #zelvia #0315¿·³ã https://t.co/pNrFW2ogq6