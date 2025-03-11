¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Í¥Ã¥Ä¤Ë¶ìÇÕ¡Ä¥ì¥Ö¥í¥ó¤äÈ¬Â¼ÎÝ¤Ê¤É¼çÎÏ4¿Í·ç¾ì
¡¡3·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÝ½êÂ°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ëー¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢È¬Â¼¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤á¤½¤í¤Ã¤Æ·ç¾ì¡£¥²¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ó¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï³«»Ï16ÉÃ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤¿¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÆÀÅÀÌÌ¤ò¤±¤ó°ú¡£3ËÜ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ò´Þ¤à5ËÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥Áー¥à¤Ï28－16¤È12ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ®¸ù¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤òµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢»Ä¤ê1Ê¬6ÉÃ¤ËµÕÅ¾ÃÆ¤òµö¤·¡¢47－48¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤¬4ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à14ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡£¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¤¬13ÆÀÅÀ¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬9ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï³«»Ï1Ê¬9ÉÃ¤Ë¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥ó¤ä¥³¥Í¥¯¥È¡¢¥êー¥Ö¥¹¤¬²ÃÅÀ¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¹ç¤¤¡¢79－81¤ÇºÇ¸å¤Î12Ê¬´Ö¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢»Ä¤ê5Ê¬35ÉÃ¤Î»þÅÀ¤Ç87－95¤È8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¥êー¥Ö¥¹¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー4ËÜ¡¢¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÕÅ¾¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢108－111¤ÇÇÔ¤ì¡¢2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¤¬6ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç24ÆÀÅÀ¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬22ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É12¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥³¥Í¥¯¥È¤¬19ÆÀÅÀ¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤¬17ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥êー¥Ö¥¹¤¬17ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä 111－108 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º
BKN¡Ã16¡Ã32¡Ã33¡Ã30¡Ã¡á111
LAL¡Ã28¡Ã19¡Ã32¡Ã29¡Ã¡á108
¡ÚÆ°²è¡Û¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¤¬¹ë²÷¥À¥ó¥¯ÈäÏª
DALTON KNECHT 💥
Gabe Vincent and Luka set up the monster slam from the rook 😤 pic.twitter.com/GcH8cAu4JM
- NBA (@NBA) March 11, 2025