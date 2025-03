¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Í¥Ã¥Ä¤Ë¶ìÇÕ¡Ä¥ì¥Ö¥í¥ó¤äÈ¬Â¼ÎÝ¤Ê¤É¼çÎÏ4¿Í·ç¾ì

3月11日(現地時間10日)、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のバークレイズ・センターでブルックリン・ネッツと対戦した。

レイカーズはジャクソン・ヘイズ、ドリアン・フィニー・スミス、レブロン・ジェームズ、八村が負傷のためそろって欠場。ゲイブ・ビンセント、オースティン・リーブス、ルカ・ドンチッチ、ダルトン・コネクト、アレックス・レンが先発に名を連ねた。

第1クォーターは開始16秒に3ポイントシュートを沈めたビンセントが得点面をけん引。3本の長距離砲を含む5本すべてのフィールドゴールを決めると、チームは28-16と12点のリードを奪った。

第2クォーターはジョーダン・グッドウィン、ジャレッド・バンダービルト、ドンチッチが立て続けに3ポイントを成功。それでも、徐々に点差を詰め寄られると、残り1分6秒に逆転弾を許し、47-48でハーフタイムに突入した。

前半を終えて、グッドウィンが4本の3ポイントを含む14得点の活躍。ビンセントが13得点、ドンチッチが9得点9リバウンド6アシストをマークした。

第3クォーターは開始1分9秒にビンセントの3ポイントで同点に追いついたあと、再び8点差をつけられたものの、トレイ・ジェイミソンやコネクト、リーブスが加点。終盤には3ポイントを入れ合い、79-81で最後の12分間に突入した。

グッドウィンの3ポイントで始まった第4クォーターは、残り5分35秒の時点で87-95と8点ビハインド。リーブスのフリースロー4本、ビンセントの3ポイントなどで追い上げたものの、逆転には至らず、最終スコア108-111で敗れ、2連敗を喫した。

レイカーズはビンセントが6本の3ポイントなどで24得点、ドンチッチが22得点12リバウンド12アシスト2スティール、コネクトが19得点、グッドウィンが17得点8リバウンド、リーブスが17得点8リバウンド10アシストを記録した。

■試合結果



ブルックリン・ネッツ 111-108 ロサンゼルス・レイカーズ



BKN|16|32|33|30|=111



LAL|28|19|32|29|=108

