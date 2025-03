NBA下部組織Gリーグのインディアナ・マッドアンツ所属でパリ五輪バスケットボール男子日本代表の富永啓生選手の婚約者、ハンナ・フィッツパトリックさんが2025年3月6日、インスタグラムを更新。富永選手との2ショット写真を公開した。

富永選手は24年4月、自身のインスタグラムで婚約を発表。報道によると、2人は米ネブラスカ大学の在学時に知り合ったといい、同年5月にはともに大学を卒業。

「私はあなたと、あなたと一緒に作った人生を愛しています」

ハンナさんは「I can't believe it's already been 3 years! (もう3年も経つなんて信じられない!)」として、車内やバスケットボールコートなどさまざまな場所で撮影された富永選手との2ショット写真をアップ。

富永選手に向けて、「I love you and I love the life we've made together. You're my best friend, my life partner, my other half. (私はあなたと、あなたと一緒に作った人生を愛しています。あなたは私の親友であり、人生のパートナーであり、私の残り半分です)」とメッセージを送った。

この投稿に富永選手は、「I love you too my beautiful (ハートマーク)(私もあなたを愛しているよ、私の美しい(ハートマーク))」と返信している。