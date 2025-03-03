¡Ö¾ÆÆù¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢ÇòÊÆ¤Ï¤¢¤ê¡¦¤Ê¤·¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ²ò¡©¡È·ò¹¯Åª¤Ê¾Æ¤Æù¤Î¿©¤ÙÊý¡É¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÀâ
¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÆÆù¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÅ¨¡×¡Ö¹â¥«¥í¥ê¡¼¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¾ÆÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆù¤Î¼ïÎà¤ä¿©¤ÙÊý¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾ÆÆù¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¡¢¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡¤Ê¤¼¾ÆÆù¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¾ÆÆù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¹â²¹¤Ç¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¡×¤È¡ÖÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¼Á¤ÎÂ¿¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤ËÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
1. ¹â²¹Ä´Íý¤Ë¤è¤ë½ªËöÅü²½»ºÊª¡ÊAGEs¡Ë¤ÎÀ¸À®
2. Æ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è
¤¿¤À¤·¡¢¤ªÆù¤Ë¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äÅ´Ê¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ê¤É¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÆÆù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö°¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÊý¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¾ÆÆù¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Ä²¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹â²¹Ä´Íý¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÅü²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åü²½¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡Ö¾Ç¤²¡×¤Î¤³¤È¡£¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÂÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÅü²½¡×¤È¡ÖÄ´ÍýÃæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÅü²½¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆù¤Ï¡¢¹â²¹¤Ç¤ªÆù¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¡¢Åü²½¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¹â²¹¤Ç¤ªÆù¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤ÇÅü²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢½ªËöÅü²½»ºÊª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÌ¾Á°¤«¤é¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ç¥£¡¼¥¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½ªËöÅü²½»ºÊª¤Ë¤è¤ê¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°¤¯¤¹¤ë¡×¡ÖÄ²´É¤ÎÆ©²áÀ¤òÁý¤¹¡ÊÄ²¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¢¡¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬Íð¤ì¤ëÍýÍ³
¾ÆÆù¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬°¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Åü²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¼Á¤ÎÂ¿¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µíÆù¤äÆÚÆù¤Ë¤Ï¡ÖÆ°ÊªÀ»é¼Á¡×¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°ÊªÀ»é¼Á¤ÈÄ²¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¡¦ÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¤¹¤ëºÙ¶Ý¡Ê¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ê¤É¡Ë¤Î¸º¾¯
¡¦Ä²¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë
¡¦Ä²´É¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼
¤½¤·¤Æ¤ªÆù¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¬ÅÙ¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Ä²Æâ¤ÎÉåÇÔ»ºÊª¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊª¼Á¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä²Æâ´Ä¶¤ò¼é¤ë¾ÆÆù¤Î¿©¤ÙÊý3Áª
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÆÆù¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¿©¤ÙÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. Ä²¤ËÍ¥¤·¤¤Éô°Ì¤òÁª¤Ö
ÆÚÆù¤äµíÆù¤Ë¤Ï¡¢Æ°ÊªÀ»é¼Á¤¬Â¿¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¤ä¥¿¥ó¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥ë¥Ó¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤Ï»éËÃ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¤ªÊÆ¤âÅ¬ÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤ë
¡Ö¤ªÊÆ¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤éÂÀ¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤´ÈÓ¤ÏÌµ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªÆù¤Ð¤«¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»é¼Á¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤êÄ²¤ò¹Ó¤é¤¹¸¶°ø¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÂÎ»éËÃ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥×¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤é¤Î°±Æ¶Á¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾ÆÆù¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¡¢¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¾ÆÆù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¹â²¹¤Ç¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¡×¤È¡ÖÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¼Á¤ÎÂ¿¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤ËÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
1. ¹â²¹Ä´Íý¤Ë¤è¤ë½ªËöÅü²½»ºÊª¡ÊAGEs¡Ë¤ÎÀ¸À®
2. Æ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è
¤¿¤À¤·¡¢¤ªÆù¤Ë¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äÅ´Ê¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ê¤É¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÆÆù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö°¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÊý¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¾ÆÆù¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Ä²¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹â²¹Ä´Íý¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÅü²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åü²½¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡Ö¾Ç¤²¡×¤Î¤³¤È¡£¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÂÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÅü²½¡×¤È¡ÖÄ´ÍýÃæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÅü²½¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆù¤Ï¡¢¹â²¹¤Ç¤ªÆù¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¡¢Åü²½¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¹â²¹¤Ç¤ªÆù¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤ÇÅü²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢½ªËöÅü²½»ºÊª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÌ¾Á°¤«¤é¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ç¥£¡¼¥¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½ªËöÅü²½»ºÊª¤Ë¤è¤ê¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°¤¯¤¹¤ë¡×¡ÖÄ²´É¤ÎÆ©²áÀ¤òÁý¤¹¡ÊÄ²¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¢¡¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬Íð¤ì¤ëÍýÍ³
¾ÆÆù¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬°¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Åü²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¼Á¤ÎÂ¿¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µíÆù¤äÆÚÆù¤Ë¤Ï¡ÖÆ°ÊªÀ»é¼Á¡×¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°ÊªÀ»é¼Á¤ÈÄ²¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¡¦ÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¤¹¤ëºÙ¶Ý¡Ê¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ê¤É¡Ë¤Î¸º¾¯
¡¦Ä²¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë
¡¦Ä²´É¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼
¤½¤·¤Æ¤ªÆù¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¬ÅÙ¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Ä²Æâ¤ÎÉåÇÔ»ºÊª¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊª¼Á¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä²Æâ´Ä¶¤ò¼é¤ë¾ÆÆù¤Î¿©¤ÙÊý3Áª
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÆÆù¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¿©¤ÙÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. Ä²¤ËÍ¥¤·¤¤Éô°Ì¤òÁª¤Ö
ÆÚÆù¤äµíÆù¤Ë¤Ï¡¢Æ°ÊªÀ»é¼Á¤¬Â¿¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¤ä¥¿¥ó¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥ë¥Ó¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤Ï»éËÃ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¤ªÊÆ¤âÅ¬ÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤ë
¡Ö¤ªÊÆ¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤éÂÀ¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤´ÈÓ¤ÏÌµ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªÆù¤Ð¤«¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»é¼Á¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤êÄ²¤ò¹Ó¤é¤¹¸¶°ø¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÂÎ»éËÃ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥×¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤é¤Î°±Æ¶Á¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª