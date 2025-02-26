¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡¢¶ÃØ³¤Î8Ê¿ÊÆ¥¢¥Ñー¥ÈÆâ¸«¡ª¡Ö¿ÍÎà¤¬½»¤á¤ë¶¹¤µ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÌÌÀÑ8Ê¿ÊÆ¤È¤¤¤¦Ä¶Ä¶Ä¶¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥¢¥Ñー¥È¤òÆâ¸«¤·¤¿¶Ã¤¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡Ö¡Ú¥«゙¥Á¶¹¾®½»Âð¡ÛÌÌÀÑ8㎡¤ÎÄ¶Ä¶Ä¶¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¢¥Ï゚ー¥È¤òÆâ¸«¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Ë¤¢¤ë¶Ë¾®¥¢¥Ñー¥È¤ÎÆâ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ï¥ó¥ëー¥à¤ÎÌÌÀÑ¤È¤Ê¤ë20～30Ê¿ÊÆ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿8Ê¿ÊÆ¤ÎÉô²°¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÍÎà¤¬½»¤á¤ë¶¹¤µ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£Éô²°¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬µï½»¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤ÎÊý¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æâ¸«¤Ç¤Ï2Éô²°¤ò¾Ò²ð¤·¡¢1¤Ä¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤«¤¹¤®¤ó¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤ÄÉô²°¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï²÷Å¬¤Ê¿²¼¼¤È¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÉÔºß¡×¤È´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Êª·ï¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ¶Ä¶¶¯¾®¥ï¥ó¥ëー¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¼¡²ó¤ÎÆâ¸«¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤½»µï¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤³Ý¤±¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¡¢¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿Êª·ï¤ÎÆâ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ï¥ó¥ëー¥à¤ÎÌÌÀÑ¤È¤Ê¤ë20～30Ê¿ÊÆ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿8Ê¿ÊÆ¤ÎÉô²°¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÍÎà¤¬½»¤á¤ë¶¹¤µ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£Éô²°¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬µï½»¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤ÎÊý¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æâ¸«¤Ç¤Ï2Éô²°¤ò¾Ò²ð¤·¡¢1¤Ä¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤«¤¹¤®¤ó¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤ÄÉô²°¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï²÷Å¬¤Ê¿²¼¼¤È¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÉÔºß¡×¤È´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Êª·ï¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ¶Ä¶¶¯¾®¥ï¥ó¥ëー¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¼¡²ó¤ÎÆâ¸«¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤½»µï¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤³Ý¤±¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¡¢¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿Êª·ï¤ÎÆâ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¡¢ºÆ¤Ó¡Ö²È¤Î¾å¤Ë²È¡×¤òÆâ¸«¡ª¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤³¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¡×
¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡¢¸¤¤â¿Í¤â³Ú±à¤¹¤®¤ë¾ÅÆî¤ÎÊª·ï¤òÆâ¸«¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¿Í´Ö¤Î¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¡¦¡¦¡¦¡©¡×
¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡¢Ê¡²¬¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ó¥ó¥´Êª·ï¤òÆâ¸«¡ª¡Ö¶À¥Ç¥«¤¹¤®¶á¤¹¤®¥ª¥â¥í¤¹¤®¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀÅª¤ÊÊª·ï¡¦½»Âð¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¡¢¼èºà¤´´õË¾¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÊª·ï¡¦½»Âð¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£https://bit.ly/3ttuMJx¸ÄÀÅª¤Ê½»Âð¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¢Àß·×¤·¤¿Àß·×»öÌ³½êÍÍ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤«¤é¤Î»£±Æ°ÍÍê¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£