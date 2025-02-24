¸µ¶µ»Õ¤¬·Ù¹ð¡ÖÂ´¶È¼°¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÂ´¶È¼°¤Î¤¢¤ÈÀèÀ¸¤È¼Ì¿¿»£¤ë¤ÎÌÂÏÇ¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ËÀèÀ¸¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¡ÖÌÂÏÇ¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³ÌÂÏÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¿¤Á¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¼Ú¤ê¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏOK¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤Î¤ÇÀèÇÚ¤È¤«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¿ä¾©ÊýË¡¤ò¼¨¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤ëÀèÀ¸¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â3·î¤ÏÆÃ¤ËË»¤·¤¯¡¢¡ÖÂ´¶È¼°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¦°÷¼¼¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¿¦°÷¼¼¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¹Ô°Ù¤â¼«À©¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢±£¤·»£¤ê¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤ìÉáÄÌ¤ËÈÈºá¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¸·¤·¤¯·Ù¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤½¤ê±ó¤¯¤«¤éÀèÀ¸¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¡¢ÌäÂêÅÀ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Î3¤Ä¤òÃí°Õ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤Â´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ËÀèÀ¸¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¡ÖÌÂÏÇ¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³ÌÂÏÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¿¤Á¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¼Ú¤ê¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏOK¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤Î¤ÇÀèÇÚ¤È¤«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¿ä¾©ÊýË¡¤ò¼¨¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤ëÀèÀ¸¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â3·î¤ÏÆÃ¤ËË»¤·¤¯¡¢¡ÖÂ´¶È¼°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¦°÷¼¼¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¿¦°÷¼¼¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¹Ô°Ù¤â¼«À©¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢±£¤·»£¤ê¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤ìÉáÄÌ¤ËÈÈºá¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¸·¤·¤¯·Ù¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤½¤ê±ó¤¯¤«¤éÀèÀ¸¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¡¢ÌäÂêÅÀ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Î3¤Ä¤òÃí°Õ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤Â´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¿·³Ø´ü¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¡ÛÊÝ¸î¼Ô¤âÉ¬¸«¡ª¡ÖÁá¤á¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¸µ¶µ»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÉÄÌ¤ëÍ×Ë¾¡É¤È¡ÉÄÌ¤é¤Ê¤¤Í×Ë¾¡É
¶µ»Õ¤Î°ÛÆ°¡¦Å¾¶Ð¤ÎÎ¢»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µ¶µ»Õ¤¬Ë½Ïª¡ÖËÜ¿Í¤Ï1·î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×
ÊÝ¸î¼ÔÉ¬¸«¡ª¸µ¶µ»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¤¦¤Á¤Î»ÒÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Î¸ú²ÌÅªÂÐºö5Áª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
"¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£"
youtube.com/@sugitchannel YouTube