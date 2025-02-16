¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î°û¼ò±¿Å¾¡×¤Ç¡ÖÌÈÄä¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© ¤À¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤È¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±¿Å¾ÌÈµö¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
°û¼ò±¿Å¾¡¡¼«Å¾¼Ö¤â¸·È³
¡¡°û¼ò±¿Å¾¤ÏÈá»´¤Ê»ö¸Î¤ò¾·¤¯½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¡¢¸·È³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î°û¼ò±¿Å¾¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤È¥¯¥ë¥Þ¤ÏÁ´Á³ÊÌÊª¤À¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È³Â§¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¡×¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÂç¸µ¤Ç¤¢¤ë¾òÊ¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè65¾ò¤Ç¤Ï¡Ö²¿¿Í¤â¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¼ÖÎ¾Åù¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ä¥Ð¤¹¤®!? ¤³¤ì¤¬¡Ö¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥«¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ÖÎ¾Åù¡×¤È¤Ï¡¢Æ±Ë¡Âè2¾ò8¤Ç¡Ö¼«Æ°¼Ö¡¢¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡¢·Ú¼ÖÎ¾µÚ¤Ó¥È¥í¥ê¡¼¥Ð¥¹¤ò¤¤¤¦¡×¤È¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö·Ú¼ÖÎ¾¡×¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆ±¾òÂè11¹à¥¤¡Ë¡£
¡¡ÌÈÄä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤ëÆ±103¾ò3¤Ç¤Ï¡Ö¼«Æ°¼ÖÅù¤Î±¿Å¾¤Ë´Ø¤·Âè117¾ò¤Î2Âè1¹àÂè1¹æ¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¡×¤È¤¢¤ê¡¢Æ±117¾ò¤Î2Âè1¹àÂè1¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè65¾ò¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾Åù¤Î¶Ø»ß¡ËÂè°ì¹à¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¼ÖÎ¾Åù¤ò±¿Å¾¤·¤¿¼Ô¡×¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Æ»¸òË¡²þÀµ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤ÎÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤¬¿·¤¿¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°û¼ò±¿Å¾¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼òÎà¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ä¼«Å¾¼Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¼«Å¾¼Ö¤ËÆ±¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¡Ö¤Û¤¦½õ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤Ï¡Ö3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Þ¤¿¡¢¤Û¤¦½õ¤Î¤¦¤Á¼«Å¾¼Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÄó¶¡¼Ô¤Ë3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¡¢¼òÎàÄó¶¡¤Ï¡ÖÄó¶¡¼Ô¤Ë2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆ±¾è¼Ô¤Ë2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤êÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¡Ö¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ»¸òË¡²þÀµ°ÊÁ°¤è¤ê¡Ö5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤È¤Ï¡¢·ì±Õ1mL¤Ë¤Ä¤0.3mg°Ê¾å¤Þ¤¿¤Ï¸Æµ¤1L¤Ë¤Ä¤0.15mg°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¿ÈÂÎ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ð½àÃÍ¤È¤Ê¤ë¸Æµ¤0.15mg¡¿L¤ËÁêÅö¤¹¤ë°û¼òÎÌ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë500ml´Ì1ËÜÊ¬¡¢ÆüËÜ¼ò1¹ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥À¥Ö¥ë1ÇÕ¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Å¤äÂÎÄ´¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¾¯ÎÌ¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÎ½Å60kg¤Î¿Í¤¬Á°½Ò¤ÎÎÌ¤Î°û¼ò¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÎÆâ¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤ÇÌó4»þ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÎÌ¤Î°û¼ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Î°û¼ò¸å¡¢°ìÈÕ¿²¤¿¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ»¸òË¡²þÀµ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È³Â§¶¯²½¤ÎÆ°¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð²þÀµÄ¾¸å¤Î2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤¬50ÂåÃËÀ¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸¡µó¡¢¾ÍèÅª¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÜÆâ½é¤ÎÌÈÄä½èÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Íâ12·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌ¿®ÃÏÊý¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬·Ù»¡´±¤«¤é¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸¡µó¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾¤Ç¤â¸òÄÌ¤Î´í¸±¤¬À¸¤¸¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ6¤«·îÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÄä½èÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤È¥¯¥ë¥Þ¤ÏÊÌÊª¤ÇÌµ´Ø·¸¡×¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥»¡¼¥Õ¡¢¤¢¤ì¤Ï¾®¤µ¤¤¤«¤é¥»¡¼¥Õ¡×¤È¤¤¤¦Æ¨¤²Æ»¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¸øÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°û¼ò±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£