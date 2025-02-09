18ºÐ¾®¿ù·¼ÂÀ¡¢20ºÐÊ¡°æÂÀÃÒ¡¢20ºÐ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Îò»ËÅý·×Ï¢ÌÁ¤Î¥¢¥¸¥¢20ºÐ°Ê²¼¥Ù¥¹¥È11Áª½Ð¡ª
U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤â·ó¤Í¤¿U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×D¤òÀï¤¤¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢IFFHS¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Îò»ËÅý·×Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ½êÂ°¹ñ¤ÎU-20¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÈ¯É½¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï18ºÐ¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡¢20ºÐÊ¡°æÂÀÃÒ¡Ê¥¢¥í¥¦¥«¡Ë¡¢20ºÐ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¤Î3¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤È¤âJ¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤º¤Ë²¤½£¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍË¾³ô¤À¡£¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¨¤ë10Âå°ïºà5¿Í
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿20ºÐ¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½DF¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤â¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ½êÂ°¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë20ºÐ°Ê²¼Áª¼ê¤Ç»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¡Ê1200Ëü¥æ¡¼¥í¡á18.7²¯±ß¡Ë¡£
2°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Î500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê7.8²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£