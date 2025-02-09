ÇµÌÚºä46 £¶´üÀ¸£´¿ÍÌÜ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡¡ Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î17ºÐ¡Ö³¤îµ¼ëè½¡×
ÇµÌÚºä46 ³¤îµ¼ëè½
ÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢³¤îµ¼ëè½¡Ê¤«¤¤¤Ù ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇµÌÚºä46 6´üÀ¸ ³¤îµ¼ëè½ È¯É½¥à¡¼¥Ó¡¼
6´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï2024Ç¯¤Î½Õ¤È²Æ¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ11Ì¾¤¬¹ç³Ê¡£½Õ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿½ÕÁÈ5Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢4¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ³¤îµ¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤îµ¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎÊõÄÍ»Ô¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Æ³¤îµ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï²áµî¤Î¼Ì¿¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤îµ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÌÀÆü2·î10Æü¸áÁ°11»þ¤Ë¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤ÇºÇ¸å¤Î½ÕÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
½ÕÁÈ¤ÎÈ¯É½¸å¡¢²Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿²ÆÁÈ6Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¢£ÇµÌÚºä46 6´üÀ¸ ³¤îµ¼ëè½³¤îµ¼ëè½¡Ê¤«¤¤¤Ù ¤¢¤«¤ê¡ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È17ºÐ