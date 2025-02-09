¡Ú¿¹²í»Ë¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯2·î8Æü ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥× ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Ívs¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡¡¿À¸Í 0¡Ê0-1¡Ë2 ¹Åç
13:36 ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¡Æþ¾ì¼Ô¿ô53,343¿Í
»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ò¹ð¤²¤¿¡£»î¹çÆâÍÆ¤¬º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¹¤Ù¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤òÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Íè½µ¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤³«ËëÁ°¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¸ø¼°Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»î¹ç´ª¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»î¹ç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¡¢¿³È½¤ò´Þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¾¯¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÏÍÆÇ§¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¿Ê¤à¡£Áª¼ê¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò±ä¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï12Ê¬¡¢¹Åç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë70Ê¬¡¢¿ûÂçµ±¤¬½³¤Ã¤¿CK¤ò¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Î·èÄêµ¡¤Ï55Ê¬¡£ÂÁÌÚ¹¯Ìé¤Î¥Ñ¥¹¤ò»³ÆâæÆ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢ÂçÇ÷·É²ð¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤òÉÚ±ÊÆú¼·¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï±öÃ«»Ê¤¬¿È¤òÄò¤·¤ÆËÉ¤¤¤À¡£
¤³¤ÎºÇ½é¤ÎÂçÇ÷¤Î¥»¡¼¥Ö¤Î¤È¤¡¢ÂÁÌÚ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÇ÷¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤ë¤«Á°¤Ë½Ð¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂçÇ÷¤ÏÂ¤ò»ß¤á¡¢¼¡¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÇ÷¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ò¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢¼Â¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤É¤ª¤ê¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µîÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È11GK¤Ïº£Ç¯¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¿¹²í»Ë¡Ê¤â¤ê¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë
º´²ì¸©ÍÅÄÄ®À¸¤Þ¤ì¡¢µ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀß¹â¹»¡¢¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¡£Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ïÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢2009Ç¯ËÜ³ÊÅª¤ËÆÈÎ©¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼èºà¤Ç³¤³°¤ËËèÇ¯Èô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï1¿Í¤À¤±Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤ÎÆüËÜÀï¼èºà¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¸øÇ§¤ÎÅÐÏ¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¼Ô¡¢ÆüËÜ½³µå¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡£2019Ç¯11·î¤è¤êÍÎÁWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¿¹¥Þ¥¬¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È