「侵略!イカ娘」や「あつまれ!ふしぎ研究部」の安部真弘氏は、2月3日、「週刊ヤングマガジン 10号」とヤンマガWebで新連載「アクマでふけい!」の連載を開始した。

「アクマでふけい!」は、下僕にふさわしい悪人を求めて、はるばる魔界から田舎の交番にやってきた、ややポンコツな悪魔エクレアと、なぜかエクレアの魅了が通じない、悪人面の警官、桑原大地が繰り広げる日常系ラブコメディ。

「週刊ヤングマガジン 10号」は巻頭カラーで2本立てで掲載されている。第1話はヤンマガWebで無料公開されている。第2話は50ポイントが必要。

