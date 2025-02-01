¤Ê¤Ç¤·¤³¼é²°ÅÔÌï¡¢¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤µ¤óÁÏÀß¤ÎACFC°ÜÀÒ¡ª¡ÖºÒ³²¤ÎÈï³²¤ÇÂçÊÑ¤ÊÃæ¡Ä¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2023Ç¯½÷»ÒWÇÕ¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼é²°ÅÔÌï¡£
28ºÐ¤Î¼é²°¤Ï¡¢INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥·¥Æ¥£FC¡ÊACFC¡Ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ACFC¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÈó¸øÉ½¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ë2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëACFC¤Ï¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤µ¤ó¤é¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡£
¼é²°¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤âLA¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖºÒ³²¤ÎÈï³²¤ÇÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ACFC¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
LA¤ÏÀè·î¤«¤é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ç29¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ªJ¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë½÷ÀÍÌ¾¿Í5Áª
¤Ê¤ª¡¢ACFC¤Ë¤Ï±óÆ£½ã¤È¥¹¥¿¥ó¥Ü¡¼²Ú¤â½êÂ°¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¼é²°¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤Ï¸µÆ±µéÀ¸¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£