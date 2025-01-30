¿·´´Àþ¡¢4·î¤«¤éÎÁ¶â²þÄê¡¡Åì³¤Æ»¡¢»³ÍÛ¡¢¶å½£¤Ç
¡¡JRÅì³¤¡¢À¾ÆüËÜ¡¢¶å½£¤Î3¼Ò¤Ï30Æü¡¢Åì³¤Æ»¡¢»³ÍÛ¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë°ìÉô¶è´Ö¤Ç4·î¤«¤éÎÁ¶â¤ò²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£JRÀ¾¤ÈJR¶å½£¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤ËÈ¼¤¦ÊÑ¹¹¤Ç¡¢µþºå¿À¥¨¥ê¥¢¤ÏÎÁ¶â¤Î¾å¤²²¼¤²¤¬º®ºß¤·¡¢¶å½£¤ÏÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡JRÀ¾¤Ç¤Ï4·î¤«¤é¡¢3¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿µþºå¿À¥¨¥ê¥¢¤Î±¿ÄÂÂÎ·Ï¤òÅý°ì¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅì³¤Æ»¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÎµþÅÔ¡½À¾ÌÀÀÐ´Ö¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½ÌóÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥ÈEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î¤¾¤ß¡¦¤ß¤º¤Û¤ÎÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤òÇã¤¦¾ì¹ç¡¢4140±ß¤«¤é4160±ß¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢µþÅÔ¡½É±Ï©´Ö¤Ï5600±ß¤«¤é5500±ß¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡JR¶å½£¤Ï4·î¤«¤é±¿ÄÂ¤òÊ¿¶Ñ15.0¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£¶å½£¿·´´Àþ¤Ï¾è¼Ö·ô¡¦ÆÃµÞ·ô¤È¤â¤ËÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥ÈEX¤ÇÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤òÇã¤¦¤È¡¢ÇîÂ¿¡½¼¯»ùÅçÃæ±û´Ö¤Ï1Ëü440±ß¤«¤é1Ëü1750±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡JRÅì³¤¤ÈJRÀ¾¤Ï30Æü¡¢3¿Í³Ý¤±ÀÊ¤ÎÃæ±ûÀÊ¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¡ÖS¡¡WorkP¥·¡¼¥È¡×¤ò800±ßÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£5·î15Æü¾è¼ÖÊ¬¤«¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬2Àé±ß¤È¤Ê¤ë¡£