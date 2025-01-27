135ps¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅÐ¾ì¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¤Ø»î¾è¡¡¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¤¥Ö¥ê¥À
¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î»±²¼¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤ÎÊý¸þÀ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤ä¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¤Î»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸åÎØ¶îÆ°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢¹â³Û¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤ÇºÆ¤Óºî¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¡¡¶¥¹ç¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¤Ï¥³¥ì¡¡Á´131Ëç
ºÇ¶áÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ä¥×¥¸¥ç¡¼¡¢¥¸¡¼¥×¡¢DS¤Ê¤É¤È´ðÁÃ¹ü³Ê¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£º£¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Øµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤À¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¡¦¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î²¤½£»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êº¢¤ÊÂç¤¤µ¤È²Á³Ê¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥×¥¸¥ç¡¼2008¤ä¥¸¡¼¥×¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È600¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¡£
AUTOCAR¤Ç¤Ï´û¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EVÈÇ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¨¥ì¥Ã¥È¥ê¥«¤Ø»î¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£280ps¤Ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¡¢¥µ¥Ù¥ë¥È¼ÒÀ½¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ù¥í¡¼¥Á¥§»ÅÍÍ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë½¼Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£
¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÌ¤Íè¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¤¥Ö¥ê¥À¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡ÖËÜÊª¤Î´¶¾ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ½É¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
1.2L 3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤ÎHV¡¡ÆâÁõ¤Îº¹ÊÌ²½¤Ï¸ÂÄêÅª
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥×¥¸¥ç¡¼208¤«¤é5008¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¡£135ps¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.2L 3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢28ps¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤È¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ç²º¤ä¤«¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤ÇÁö¹Ô¤â²ÄÇ½¡£Ç³ÈñÀÇ½¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÅÁÅý¤Î½â·¿¥°¥ê¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¡¦¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¾è¤ë¿Í¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£½¾Íè¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Ø´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¤Ï¤½¤ì¤Ë¼ã´³ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·ÉáÄÌ¤¹¤®¤ë¤«¤é¤À¡£
É®¼Ô¤¬¤Þ¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë´Ý¤¤¥«¥¦¥ë¤¬2¤ÄÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ËÂ§¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡¢Ä¹Êý·Á¤Î¥á¡¼¥¿¡¼ÍÑ¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤ØÄ´ÏÂ¤»¤º¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¢¤ÎÆâÄ¥¤ê¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÈÆ±¤¸¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤â¡¢¾¯¤·°Â¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¸«´·¤ì¤¿¤â¤Î¡£¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤âÆ±ÍÍ¡£ÆÃ¤ËÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Æ±¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï²ÃÂ®¤Ï³èÈ¯¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Áà½ÄÀ
±¿Å¾»ÑÀª¤Ï¡¢ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢É¨¤ò¾¯¤·¶Ê¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢CMP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¸åÀÊÂ¦¤ÎÂ¸µ¶õ´Ö¤Ï¡¢¤ä¤ä¶¹¤á¡£²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï415L¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë°Ê¾å¤Ë¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤ò¼ÖÆâ¤Ç¤è¤ê´¶¤¸¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ù¥ë¥È¡¦¥·¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¥Ð¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¹â²Á¤ÊÁõÈ÷¤À¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¼ÖÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¡¦¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÂ®¤Ï½¼Ê¬¤Ë³èÈ¯¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òµ¤Ä¥¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£¤³¤ì¤â¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÂ¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÄÌ¤¸¤ëÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¡£
6Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥ÁAT¤Ï¡¢È¿±þ¤¬¼ã´³Æß¤¤¡£²óÅ¾¿ô¤òÄã¤á¤ËÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÀ©¸æ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Â©¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥É¤Ç¼«¤é¥®¥¢¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥Ó¥¥Ó¤È²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Áà½ÄÀ¤â¡¢CMP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤¡£¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ï¹â¤¯¡¢Àû²ó½é´ü¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎÉ¹¥¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´¶¿¨¤Ï¡¢¥×¥¸¥ç¡¼2008¤è¤ê¶Ï¤«¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£³Ú¤·¤¤¤È¤Þ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¼«ºß¤ËÁª¤Ù¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¡¢ºÝÎ©¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¾®¤µ¤Ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤ÁªÂò»è
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤é¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¥¹ç¤Ï¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Æ¼Ö¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¤ä¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óT¥¯¥í¥¹¤Ê¤É¡£¼Ö¹â¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢¥ß¥Ë¡¦¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¤â³ºÅö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
±Ñ¹ñ²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼»ÅÍÍ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó2Ëü3500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó458Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¡¦¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢2Ëü6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó458Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£±Ñ¹ñ¤Ç¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¡¦¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
½ã¿è¤Ë¡¢Á´Ä¹4173mm¡¢Á´Éý1781mm¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¤äLBX¤ÈÆ±Åù¤Î¡¢¹âµé´¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡£
¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡£±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ç³Èñ¤âÎÉ¤¤¡£¸¡Æ¤¸õÊä¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¡¢¼þ°Ï¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¤¥Ö¥ê¥À¡¦¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§Ìó2Ëü6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó458Ëü±ß¡¿Í½ÁÛ¡Ë
Á´Ä¹¡§4173mm
Á´Éý¡§1781mm
Á´¹â¡§1535mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§206km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§8.9ÉÃ
Ç³Èñ¡§19.2-20.4km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§110-117g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1305kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó3µ¤Åû1199cc ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÜÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§135ps/5500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§23.4kg-m/1750rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§6Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë