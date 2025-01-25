¡ÈÊÄ·Ð¤·¤Æ¤âÉÏ·ì¡É¤Ï´í¸±¥µ¥¤¥ó¡¢¤¬¤ó¤äÇò·ìÉÂ¤¬Àø¤ó¤Ç¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥µ¥é¥ß¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×
¡¡ÉÏ·ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µÞ¤ÊÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤ä¤á¤Þ¤¤¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡×¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤±¤Ð¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉÏ·ì¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×2¤Ä°Ê¾å³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤ÏÉÏ·ì¤Îµ¿¤¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë»×¤ï¤ÌÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÉÏ·ì¤¬¾·¤¯½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤à¤¯¤ß¤ËÂ©ÀÚ¤ì¡Ä¡Ä¤½¤ìÉÏ·ì¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â
¡Ö·ì±Õ¤Ë¤Ï¡ÈÁ´¿È¤Ë»ÀÁÇ¤ò±¿¤Ö¡ÉÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì±ÕºÙË¦¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÀÖ·ìµå¡Ù¤¬¤½¤Î±¿ÈÂ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÏ·ì¤Ï¤³¤ÎÀÖ·ìµå¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£
¡¡·ì±Õ¤ÎÎÌ¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÖ·ìµå¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ·ìµå¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¡Ù¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬»ÀÁÇÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Áí¹çÆâ²Ê¤¬ÀìÌç¤Î½©ÄÅÔèÃË¡Ê¤È¤·¤ª¡ËÀèÀ¸¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Ï»ÀÁÇÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¿´Â¡¤ÎÇïÆ°¤òÂ®¤á¤ÆÂçÎÌ¤Î·ì±Õ¤òÎ®¤·¡¢»ÀÁÇÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÆµÛ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤»ÀÁÇ¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·Êâ¤¯¤À¤±¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡Ö¤Û¤«¤Ë¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Â¤Ê¤É¤¬¤à¤¯¤à¤³¤È¤â¡£¤µ¤é¤ËÉÏ·ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬ÌµÀ¤ËÉ¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½©ÄÅÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡µÞÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢ËýÀÅª¤ÊÉÏ·ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÏ·ì¤Ï¹â»³ÉÂ¤È°ì½ï¤Ç¿ÈÂÎ¤¬´·¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉÏ·ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬»ö¸Î¤Ç·ì¤Î3Ê¬¤Î1¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢Í¢·ì¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅÀÅ©¤òÊä½¼¤·¤¿¤é·ì¤¬3³äÇö¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Î¿ôÃÍ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê3~4g/dl¸º¤ë¤È¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤É¤³¤í¤«¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤á¤Ã¤¿¤ËÆù¤ò¿©¤Ù¤º¤ËÌîºÚ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢10Ç¯¤ä20Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð½÷À¤Ê¤É¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë³¬ÃÊ¤â¾å¤¬¤ì¤ÆÇÀºî¶È¤â¤Ê¤ó¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¹â»³ÉÂ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¿ÈÂÎ¤¬´·¤ì¤ÆÉÂµ¤¤¬È¯¸«¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÂ©ÀÚ¤ì¤Ê¤É¤¬Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÏ·ì¤È¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½Äê´üÅª¤Ê·ì±Õ¸¡ºº¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹âÇ¯¤ÎÉÏ·ì¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â
¡¡ÉÏ·ì¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Å´ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÅ´·çË³ÀÉÏ·ì¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢·î·Ð¤Ë¤è¤ë½Ð·ì¤ä¡¢Ç¥¿±¡¦¼øÆý¤Ë¤è¤ëÅ´ÉÔÂ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÂµ¤¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹¹Ç¯´ü¤ò²á¤®¤¿À¤Âå¤ä¹âÎð¼Ô¤Ç¤âÉÏ·ì¤ÏÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÃÎð¤Ï¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì±Õ¤òºî¤ëÎÏ¤âÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃæ¹âÇ¯¤Ç²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Î¤¬¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡×¤È½©ÄÅÀèÀ¸¡£
¡ÖÅ´Ê¬¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ÏÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå¤ä60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¯ÎðÅª¤ËÌ£³Ð¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤Æù¤è¤ê¤Ï¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÅ´Ê¬¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¼«ÂÎ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÏ·ì¤¬ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£
¡ÖÊÄ·ÐÁ°¤Î½÷À¤Ç¤Ï¡¢»ÒµÜ¶Ú¼ð¤Ë¤è¤ë·î·Ð²áÂ¿¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ßÄÙáç¤ä½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ã²½´É¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ëÉÂµ¤¤â¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Î¹¥È¯Ç¯Îð¤¬ÃæÇ¯°Ê¹ß¤Î¤¿¤á¡¢¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÉÏ·ì¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤ÏÉÏ·ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¬¤ó¤ÈÉÏ·ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°ß¤¬¤ó¤ä½½Æó»ØÄ²¤¬¤ó¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î½Ð·ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤¬¤ó¤ÏÉÏ·ì¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¤òºî¤ë¹ü¿ñ¤Ë¤¬¤ó¤¬Å¾°Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢·ì¤òºî¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡È°±Õ¼Á¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¼¤«·ñÂÕ´¶¤¬½Ð¤¿¤ê¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤ÆÁé¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°±Õ¼Á¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Î¿ê¼å¤ä¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤êÅ´Ê¬¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤â¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÏ·ì¤Î±¢¤Ë¤Ï½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÏ·ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¤·ìºÙË¦¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ëÇò·ìÉÂ´Ø·¸¤ÎÉÂµ¤¤ä¡¢ÀÖ·ìµå¤À¤±¤¬²õ¤ì¤ëÍÏ·ëÀ¤ÎÉÏ·ì¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾É¾õ¼«ÂÎ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â½Å¤¤ÉÂµ¤¤ÎÁ°Ãû¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤¿¤«¤¬ÉÏ·ì¡É¤È·Ú¤¯¸«¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÏ·ì¤¬ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÏ·ì¤ÇÇ¾¤Ê¤É¤ÎÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½½Ê¬¤Ê»ÀÁÇ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·ì±Õ¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¿´Â¡¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¥à¥Á¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆ¯¤¡¢·ë²Ì¡¢¿´Â¡¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¿´ÉÔÁ´¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Å´¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤âNG¡¢´ðËÜ¤Ï¿©»ö¤ÇÀÝ¼è
¡¡¤½¤³¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤À¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Î¿ôÃÍ¡£À®¿Í½÷À¤Ç¤Ï11.0~15g/dl¡¢À®¿ÍÃËÀ¤Ç¤Ï12.5~16g/dl¤¬´ð½àÃÍ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²¼²ó¤ë¤ÈÉÏ·ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö´ð½àÃÍ¤¬ÃË½÷¤Çº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢·î·Ð¤äÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃËÀ¤Ç11g/dl¤°¤é¤¤¤À¤È²¿¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿ÉÂµ¤¤Ç»ÒµÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤ä¡¢ÊÄ·Ð¤·¤¿½÷À¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±¤¸´ð½àÃÍ¤Ç¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢11.5g/dl¤ò²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¤´ÍÑ¿´¡£
¡ÖÀÖ·ìµå¤ÎË½Áö¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç²á¾ê¤ËÀÖ·ìµå¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÂ¿·ì¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì¤¬Ç»¤¤¤È·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î·ìÀò¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹·¹¸þ¤â¡£¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸¥·ì¤·¤Æ·ì¤òÇö¤á¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤ÇºÇ¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¿©»ö¤À¡£
¡ÖÅ´Ê¬¤Ï¿©»ö¤Ç¤È¤ë¤Î¤¬Âç¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤ÏÆùÎà¡£·ì¤ÎÂ¿¤¤¿©¤ÙÊª¤¬·ì¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Á²¡¤·¤ÏÆÚ¤ä·Ü¤Î¥ì¥Ð¡¼¡£
¡¡ÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤Ï¡¢·ÜÆù¤è¤êÆÚÆù¡¢ÆÚÆù¤è¤êµíÆù¤¬¤è¤¯¡¢ÍÓÆù¤ä³ûÆù¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥é¥ß¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µû¤Ç¤¤¤¦¤È¥«¥Ä¥ª¤ä¥Þ¥°¥í¡£¡È¤Þ¤ÊÈÄ¤¬·ì¤ÇÀÖ¤¯¤Ê¤ë¿©¤ÙÊª¡É¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÖ·ìµå¤Î¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ÏÅ´¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£
¡Ö¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Æù¤äµû¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£Å´Ê¬¤ò´Þ¤àÌîºÚ¤äÆ¦Îà¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤âÆù¤äµû¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·»ÔÈÎ¤Î¥µ¥×¥ê¤äÅ´ºÞ¤Ë¤Ï°Â°×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸ÌÀ¡£
¡Ö¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç°û¤à¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¡£ÉÏ·ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ´¤ò¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤È´ÎÂ¡¤ËÅ´Ê¬¤¬ÄÀÃå¤·¤Æ´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼£ÎÅ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Î¿ôÃÍ¤¬Àµ¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¿ÈÂÎ¤ËÅ´¤¬ÃùÃß¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ö¤êÊÖ¤¹¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿²á¾êÀÝ¼è¤â¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ÏÉ¬¤º°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¤ò²á¤®¤¿½÷À¤ÏËÜÍè¡¢ÉÏ·ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¡£ÉÏ·ì¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ï¡È¤¿¤À¤ÎÉÏ·ì¡É¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ï1²ó¡¢¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä½©ÄÅÔèÃËÀèÀ¸¡ü½©ÄÅ°å±¡±¡Ä¹¡£Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ä®°å¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¿ÇÎÅ¤ÎËµ¤é¡¢¡È°åÎÅ¤Î»¨³Ø²¦¡É¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£¡Ø¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹ÓÌÚËÓÈþ