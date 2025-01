BLUETTIの車載用オルタネーターDC充電器 Charger 1(チャージャー1)は、2024年9月25日に発売以来、アウトドア、車中泊、防災などのカー充電の新たな機軸として高い評価を得ました。

BLUETTI「車載用オルタネーターDC充電器 Charger 1」

BLUETTIの車載用オルタネーターDC充電器 Charger 1(チャージャー1)は、2024年9月25日に発売以来、アウトドア、車中泊、防災などのカー充電の新たな機軸として高い評価を得た。

今回、Charger 1の多彩な魅力を数多くの方に知っていただくため「BLUETTI Blue Wayキャンペーン」を開催します。

<参加方法>

【SNSで投稿する場合】

●ハッシュタグ「#BLUETTIBlueWay」を付ける

●各プラットフォームのBLUETTI Japan公式アカウントをメンション

BLUETTI公式SNSアカウント:

X(旧Twitter): https://x.com/bluetti_Japan

Facebook : https://www.facebook.com/bluettijapan

Instagram : https://www.instagram.com/bluettijapan/

【YouTube・ブログ・TikTokで投稿する場合】

●件名を「BLUETTI Blue Wayキャンペーンに参加しました」として、以下のメールアドレスまで投稿リンクを添えて送信してください:

media@bluettipower.com

【キャンペーン特典】

キャンペーン終了後、投稿いただいた方の中から抽選で、BLUETTIの豪華製品をプレゼント!

●ポータブル電源:EB3A / AC2A / AC50B / AC70

●ソーラーパネル:PV120D / PV200D / SP350L

●エコシステム :Charger 1 / X20

※当選数に制限はありません。

<投稿期間>

2025/1/15(水)〜2025/2/28(金)

※過去の投稿を更新して再アップすることも可能です。

<BLUETTI Charger 1について>

BLUETTI Charger 1 | 560W オルタネーターDC充電器 ブルーティ

BLUETTI Charger 1は自動車走行時の余剰電力を利用し、オルタネーターから最大560Wの電力を自動制御システムにより安全に充電する車載用オルタネーター充電器です。

BLUETTI製品だけでなく市販ポータブル電源の95%に充電可能で、従来の自動車のシガーソケット充電とくらべて、ポータブル電源を約6倍の早さで充電できます。

2024年9月25日の発売開始から12月末までに3,000台以上を販売するなど、多くのユーザーから支持されています。

商品詳細はこちら: https://www.bluetti.jp/pages/power-station-fast-vehicle-charge

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポータブル電源を約6倍の早さで充電!BLUETTI「車載用オルタネーターDC充電器 Charger 1」 appeared first on Dtimes.