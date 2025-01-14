IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬BenQ GV50¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ö¿²¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇBenQ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖGV50¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¡Ú¤¹¤´¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÛÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤ÏÅ·°æ¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ª¡ÖBenQ GV50¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÏÅ·°æ¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÉ¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿²¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¿²Íî¤Á¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÅÄ»á¤Î¾Ò²ðÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿²¼¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢Âæ·ÁÊäÀµ¤¬¤¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤ËÄ¹Êý·Á¤Ç±Ç¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
GV50¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç150Ê¬¤Î¶îÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤ÎÁàºî¤â²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤â¹âÉ¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¥ê¥âー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡Ö¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢Âæ·ÁÊäÀµ¤¬Áá¤¤¤·¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÅÀ¿ôÉ¾²Á¤Ï70ÅÀ¤È¤·¤¿¸ÍÅÄ»á¡£¡Ö¤â¤·¤â¤¦¾¯¤·°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÏÅ·°æ¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÉ¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿²¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¿²Íî¤Á¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÅÄ»á¤Î¾Ò²ðÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿²¼¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢Âæ·ÁÊäÀµ¤¬¤¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤ËÄ¹Êý·Á¤Ç±Ç¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
GV50¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç150Ê¬¤Î¶îÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤ÎÁàºî¤â²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤â¹âÉ¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¥ê¥âー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡Ö¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢Âæ·ÁÊäÀµ¤¬Áá¤¤¤·¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÅÀ¿ôÉ¾²Á¤Ï70ÅÀ¤È¤·¤¿¸ÍÅÄ»á¡£¡Ö¤â¤·¤â¤¦¾¯¤·°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¸ÍÅÄ³Ð»á¡¢·ã°Â¥Þ¥¦¥¹¤òÀä»¿¡ª¡Ö3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç2308±ß¤Ï¶Ã°ÛÅª¡×
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¸ì¤ë¡¢DOOGEE U11¤ÎÌ¥ÎÏ¡ÖÂÅ¶¨¤âÍý²ò¤·¤Æ¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¡×
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤¬¸ì¤ë¡¢CO2¥»¥ó¥µー¤ÎÉ¬Í×À¤È³èÍÑË¡¡Ö´¹µ¤½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª