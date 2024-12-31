¡ÒÆÈÀê¹ðÇò¡ÓHEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Öµ´¤½¤ÐÆ£Ã«¡×¤òÆÍÁ³¡Ö100Æü¸å¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¡Ö50ºÐ¤ò¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¢¤È100Æü¸å¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¨¡¨¡11·î29Æü¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È¤ÏÀõÁð¤Î¡Öµ´¤½¤ÐÆ£Ã«¡×¡£Å¹¼ç¤ÏÃøÌ¾¿Í¤Î¡È¥¢¥´¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦HEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤À¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï1¤«·î¸ÂÄê¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤¿¿Íµ¤Å¹¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£HEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ë¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹Æâ¤Ë¤ÏÍÌ¾¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç3²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿HEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¿ßË¼¤«¤éHEY¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤¬´é¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤È¡¢¸µµ¤¤è¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£É½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢ÊÄÅ¹¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£µ¼Ô¤¬ÊÄÅ¹¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÀõÁð¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÁ°¤Î¡Ö½ÂÃ«Å¹¤Î²Ð»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯¤Î9·î¤Ë½ÂÃ«Å¹¤Ç¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Î½Ð²Ð¤¬Èô¤Ó²Ð¤·¤Æ²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÍÑ»ö¤¬¤¢¤ê¶ä¹Ô¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÅ¹¤¬Ç³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÅ¹¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°ì½Ö¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡1³¬¤«¤é½Ð¤¿²ÐºÒ¤Ï¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²°¾å¤Þ¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢Èà¤ÎÅ¹¤Î¤¢¤ë5³¬¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢Æ±Å¹¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É12¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¡¼¥×¤ËÇá¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÃ«¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¸·¤·¤¤¤Ê¤È¸ç¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¾ì½ê¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀõÁð¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤¦¤É¤ó²°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿3Æü¸å¤Ë¤ÏÊª·ï¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é¤¹¤°¤Ë°ÜÅ¾¤ò·è¤á¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï±Ä¶È¤òºÆ³«¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤âÁý¤¨¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀõÁð¤ÎÆ±Å¹¤Ë¤ÏÏ¢ÆüµÒ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÅ¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ï¡¢·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢²ÈÄÂ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤¹¤°¤Ë1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤äÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª·ï¤ò¹¹¿·¤¹¤ë»þ¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¹â³Û¤Ê¶â³Û¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÉéÃ´¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²ÈÄÂ¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤³¤³¤Ç¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀõÁð¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤µ¡×¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤ª¤¹
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤ò¥°¥¤¤Ã¤È°û¤ß´³¤·¤¿Èà¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¼¥á¥óÂç²ñ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê2024Ç¯¡Ë10·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âç¤Ä¤±ÌÍÇî¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤Ï10°Ì¤È¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Êª»ö¤Î°ú¤Ä¬¤Î¹Í¤¨¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÓÌ³Ð¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç3²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ¹¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¡¢°ìÅÙ¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ·ú¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¸å¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹ºÆ³«¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÌÀ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜ¤é¤·¤µ¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ïº£¡¢43ºÐ¡£¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò50ºÐ¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤³¤Çíµ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¢¥´¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Èà¤Ïº£¸å¡¢Ã¯¤Ë¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë