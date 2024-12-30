FCÅìµþMF»û»³Íã¤¬Ä»À´¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤éÉüµ¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï30Æü¡¢»û»³Íã(24)¤¬¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»û»³¤Ï8·î¤ËÄ»À´¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£J1¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMF»û»³Íã
(¤Æ¤é¤ä¤Þ¡¦¤Ä¤Ð¤µ)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯4·î10Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/78kg
¢£·ÐÎò
¿·ºÂÊÒ»³FC-FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·-FCÅìµþU-18-½çÅ·Æ²Âç-FCÅìµþ-Ä»À´
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:19»î¹ç1ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:15»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:8»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦FCÅìµþ
¡ÖÅìµþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤éÅìµþ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢Åìµþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!
Ç®¤¤À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦Ä»À´
¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢²Æ¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ç²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Ë²ÃÆþ¤ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÎ±¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ®¤¨¤¿»ö¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤¬°ìÇ¯¤ÇJ1¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë»ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î³§ÍÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!
17¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡£¡×
¡¡»û»³¤Ï8·î¤ËÄ»À´¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£J1¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMF»û»³Íã
(¤Æ¤é¤ä¤Þ¡¦¤Ä¤Ð¤µ)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯4·î10Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/78kg
¢£·ÐÎò
¿·ºÂÊÒ»³FC-FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·-FCÅìµþU-18-½çÅ·Æ²Âç-FCÅìµþ-Ä»À´
J1¥ê¡¼¥°:19»î¹ç1ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:15»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:8»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦FCÅìµþ
¡ÖÅìµþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤éÅìµþ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢Åìµþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!
Ç®¤¤À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦Ä»À´
¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢²Æ¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ç²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Ë²ÃÆþ¤ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÎ±¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ®¤¨¤¿»ö¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤¬°ìÇ¯¤ÇJ1¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë»ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î³§ÍÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!
17¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡£¡×