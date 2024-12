ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。12月は、現役東大生で医学部6年生の上田彩瑛(うえだ・さえ)さんが特別コーチを担当しました。

アンジー教頭:12月の特別コーチは東京大学医学部6年生の上田彩瑛先生です!こもり校長:6年生というのは何歳になるんですか?上田先生:24歳です。アンジー教頭:じゃあもう生徒(リスナー)のみんなとめちゃくちゃ近いね! 上田先生は、東京大学の中でも最難関と言われる理科三類に現役合格。そして医学部に進んだ現役大学生です。こもり校長:すごいですね! 最難関! 理科三類!!上田先生:受験勉強は結構頑張ったかなと思うのですが、今は国家試験の勉強に苦しんでいる感じです(笑)。アンジー教頭:国家試験か〜!こもり校長:やっぱり(医師の)先生になられるんですか?上田先生:はい。お医者さんの免許を獲るために頑張っています。こもり校長:何科に行くとか、もう決めているんですか?上田先生:今一番興味があるのは脳神経外科です。脳外科が気になっています。こもり校長・アンジー:脳外科!上田先生:働き始めてみて、いろいろな科を回るので、そのときに、いろいろ見れたらいいかなと思っています。こもり校長:しかもね、勉強とは関係ない話ですが1年生のときに東大ミスコンでグランプリ!アンジー教頭:すごいよ! 逆に何ができないんですか?上田先生:いろいろ全然できないことは、いっぱいあるんですけどね(笑)。こもり校長:“めちゃくちゃ散財癖があります”とかだったら……アンジー教頭・上田先生:(笑)。上田先生:あ、でも、卵とか割れないです。料理がめっちゃ下手です。何回やっても殻が入ってしまいます。アンジー教頭:やっと、ちょっと人間味を感じられた気がします(笑)。全然違うベクトルの位置にいるな、っていう感じがずっとしちゃってたんですけど。こもり校長:でもある意味、今までの特別コーチの中では一番今受験を頑張っている生徒との距離感は近いと思うので、ぜひともいろいろとアドバイスいただければと思います!

