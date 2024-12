『PlanetFootball』が開催しているプレミアリーグの懐かしい選手を取り上げたクイズ企画で、元日本代表のスター選手が登場した。



そのクイズとは、プレミアリーグのスポンサーが『Barclays PLC』だった2004年から2016年までの間に、同リーグでプレイした選手30人の名前を当てるというもの。



企画ページの下部には、設問として取り上げられた選手の写真がスライドで確認できるようになっており、解答方法はその各写真の下に設けられた空欄に適当な名前を記載していけばよい。





Start your Christmas Day in style by attempting our Ultimate Premier League Barclaysmen quiz!



Thirty players from the Barclays era for you to get - and nobody is scoring 100%.#PremierLeague https://t.co/IUbTzoDgmjhttps://t.co/IUbTzoDgmj