セガ ラッキーくじから「おさるのジョージ」のオリジナルグッズが必ず当たる「おさるのジョージ パーティータイム」が登場!

「パーティータイム」がテーマの、抱きまくらやフロアマット、グラスなどが景品として登場します☆

セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ パーティータイム」

価格:1回700円(税込)

発売日:2024年12月14日(土)より順次発売予定

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期が変更になる可能性があります

取扱店:ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、デイリーヤマザキ、各種ホビーショップなど

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗への問い合わせは控えてください

セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ パーティータイム」が登場!

全7等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレ無しのくじです。

賞品には「パーティータイム」をテーマにセガ ラッキーくじオリジナルグッズが多数ラインナップ!

ふかふかの抱きまくらやフロアマット、ぬいぐるみなど豪華インテリアグッズのほか、グラスやガーランド、ミニプレートなど、パーティーの雰囲気を盛り上げるのにぴったりなグッズが揃います。

A賞 抱きまくら(全1種)

種類:全1種

サイズ:全長約40cm

三角帽子が似合う「ジョージ」の抱きまくら。

にっこり笑顔に癒やされます☆

B賞 フロアマット(全1種)

種類:全1種

サイズ:全長約60×55cm

お部屋が明るくなる「ジョージ」のフロアマット。

リビングや子ども部屋のインテリアとして活躍してくれます。

C賞 グラス(全3種)

種類:全3種

サイズ:全長約6.7×12cm

全種類揃えてパーティーを開きたくなる、ハッピーなデザインのグラス。

「黄色い帽子のおじさん」にお花を贈る「ジョージ」がかわいらしいデザインも展開されます☆

D賞 ガーランド(全2種)

種類:全2種

サイズ:全長約15×13cm

パーティーの飾りつけに欠かせない、三角フラッグと人気キャラクターたちのガーランド。

楽しいガーランドで、パーティータイムを演出してくれます!

E賞 ミニプレート(全2種)

種類:全2種

サイズ:全長約9.5×9.5cm

ディスプレイとしても活躍してくれる、おしゃれでかわいいミニプレート。

「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」の仲良しな様子にほっこりします。

F賞 ラバーキーホルダー(全8種)

種類:全8種

※種類は選べません

サイズ:全長約7×7cm

ポップなかわいらしさが魅力のラバーキーホルダー。

8種類のデザインがのうちいずれか1つがランダムで封入されています。

G賞 ステッカー(全5種)

種類:全5種

サイズ:A4

パーティータイムの楽しい様子がステッカーになりました☆

どこに貼ろうか考えるだけでもウキウキするデザインが揃っています。

ラストラッキー賞 ぬいぐるみ(全1種)

種類:全1種

サイズ:全長約30cm

王様の衣装を着た「ジョージ」がラストラッキー賞です☆

真っ赤なマントも似合っています。

くじを買ってさらにチャンス!“ダブルラッキー賞”

くじ券についているコードから応募できる、“ダブルラッキー賞”もあります!

「ラストラッキー賞 ぬいぐるみ」が、抽選で20名にプレゼントされます。

楽しそうな「ジョージ」に元気をもらえる、「パーティータイム」がテーマのセガ ラッキーくじ!

セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ パーティータイム」は、2024年12月14日(土)よりローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、デイリーヤマザキ、各種ホビーショップ等にて順次販売開始です。

土井先生やきり丸たちのぬいぐるみ!セガ ラッキーくじ『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』忍務遂行!の段 土井先生やきり丸たちのぬいぐるみ!セガ ラッキーくじ『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』忍務遂行!の段 続きを見る

思い出のエピソードを描き下ろし!セガ ラッキーくじ「名探偵コナン メモリアルカット FILE.2」 思い出のエピソードを描き下ろし!セガ ラッキーくじ「名探偵コナン メモリアルカット FILE.2」 続きを見る

© & ® UCS LLC and HC LLC

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 抱きまくらやフロアマット、グラスなど!セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ パーティータイム」 appeared first on Dtimes.