Ž¢¼÷Ì¿¤ò¤È¤Ë¤«¤¯½Ì¤á¤ë¤¿¤áŽ£¤Ë¼ò¤ò°û¤à¡Ä¼òÉÓ¤À¤é¤±¤Î¥´¥ß²°Éß¤ËÊë¤é¤¹20ÂåÃËÀ¤¬»à¤Ì´ÖºÝ¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È
¢¨»öÎã¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤ËÇÛÎ¸¤·°ìÉô²Ã¹©¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸¤¤ë°ÕÍß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥´¥ß²°Éß¡×¤Ë
¤Ê¤¼¡¢¥´¥ß²°Éß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¥´¥ß²°ÉßÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤Î¿¼¤¤Àº¿À¼À´µ¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Ö·ÚÅÙ¡×ÃÎÅªÈ¯Ã£¾É¡¢¢Ç§ÃÎ¾É¡¢£Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÇ¾µ¡Ç½¾ã³²¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈ¯¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³èµ»Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤äÅØÎÏ¤Ê¤É¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¤¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥´¥ß²°Éß¤Ï¿´¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èµ»Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸³è°ÕÍß¤¬Äã¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤ÏÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤«
»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤òÀ°¤¨¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¡¢À¶·é¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯±Ä¤â¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÎã¤Ï¡¢ÀÛÃø¡Ø¥ë¥Ý¡¡µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤«¤é¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡ÊµÔÂÔ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¤é¤ò¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¿´¤Î½ý¤ÎÄË¤Þ¤·¤µ¤ò¡¢³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Î¥´¥ß²°Éß
»ä¤¬¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î²Ý¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë½÷À¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤«¤é¡Ø¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ°ú¤·Ñ¤¤¤À¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥´¥ß²°Éß¤Ç¡¢¤·¤«¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×
À¸³èÊÝ¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÉô½ð¤ÏÃÏ¶è¤´¤È¤ÎÃ´ÅöÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤»¿ôÇ¯¤Ç°ÛÆ°¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢½¤¤¤â¤Î¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤ËÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤Æ¡¢»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤ò´Ó¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÇ¯ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½ÕÀè¤Ë¡¢¿·Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ý¤ò¹ð¤²¤ë¼õµë¼ÔÂð¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ç¡ÖÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¡×¤È¿·Ã´Åö¤¬º¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ØÉô²°¤ÏåºÎï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¢Âç¾æÉ×¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤Æ¡×
¤È¡¢¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Î¡ÖÀ¸³èµ»Ç½¤òÊä¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä
¡Ö·ÚÅÙ¡×ÃÎÅªÈ¯Ã£¾É¤äÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Ç¥´¥ß²°Éß²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Âð¤Ï¡¢µïÂðÀ¶ÁÝ¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤¬Éô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸øÈñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ëºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¶áÎÙ¤ÎÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¤³¤ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¶â¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤é²ó¼ý¤·¤Æ¡¢Í¾¾êÊ¬¤ÎÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶è»ÔÄ®Â¼¤ØÊÖ´Ô¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥´¥ß²°Éß¤Î½»¿Í¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Ä¾ÀÜÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÊÒÉÕ¤±¤í¡×¡ÖËÜ¿Í¤òÄÉ¤¤½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î½»µï¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ÏÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µïÂðÀ¶ÁÝ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤ÈÉÂ±¡¤ÎÄ´À°¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢Àº¿À²Ê¤ØÆþ±¡¤È¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ¾õ¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¡»ãÅª¤Ê²ðÆþ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¼Ò²ñÅªÆþ±¡¡Ù¤Ç¤¹¡Ë¡£
ÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤Ç¿ÈÊÕ¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ë¤Þ¤ÇÃí°Õ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼õµë¼Ô¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤À¸³èµ»Ç½¤òÊä¤¦Ìò³ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò´÷Èò¤¹¤ë¿¦°÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¢£¼ò¤â¥¿¥Ð¥³¤â¡Ö¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¡×
ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò»ä¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤Ï20Âå¸åÈ¾¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àº¿À²ÊÄÌ±¡Îò¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë°å±¡¤Ø¤ÎÉÂ¾õ¾È²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÖÉôÊ¬Åª¤Ê½¢Ï«¤Ï²Ä¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½¢Ï«¤Ï¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö°¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×
¡Ö¤ª»Å»ö¤Ï¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¡¢Á°¤ÎÃ´Åö¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤â¤¦¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×
¥´¥ß¤ËËä¤â¤ì¤ëµï¼¼Æâ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¼òÉÓ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö°û¤ß¤Þ¤¹¤è¡£¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
º¤¤Ã¤Æ¸ý¤«¤é½Ð¤¿¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ë¡¢Èà¤Ï¾®¤µ¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
»ä¤Ï»öÎã¤ÎÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÎÆâÍÆ¤òºÙ¤«¤¯Ê¹¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¿´ÍýÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Èà¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢Åê¤²¤ä¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤Î´õË¾¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï»ä¤âÆ±´¶¤Ç¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¶ì¤·¤à¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÉÂ¤Ç¤¹¡£¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆóÎ§ÇØÈ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÈà¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×Á°Äó¤¬´õÇö¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¯¤Æ¡ÖÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤òÊ¹¤¯¤È»ä¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ´í¸±¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«»à¤Î´í¸±¤Ç¤¹¡£¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÃæ¤Ç¤â½Å¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¦¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅöÁ³¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤·¤ËÍè¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿ÍÀ¸¤Î²ò·è¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×Á°Äó¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤¤¤¯¤é¤³¤Á¤é¤¬½õ¤±¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤«¤º¤Ë¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÍß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¯¡¹ÏÃ¤¬¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡Ê¤¦¤ÄÉÂ¤¬½Å¾É²½¤·¤¿¿Í¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¼¤«¤é¼«»¦Í½ËÉ¤ÎÂÐºöÌÖ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿´í¸±¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¡¢¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¿¿Åß¤ËÎä¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿
»ä¤Ï¼ÂºÝ¤ËÈà¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ø°ìÅÙ¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÌÌÅÝ½¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤È»ä¤¬¸À¤¦¤È¡¢Èà¤Ï·Ú¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö¿´ÇÛ¤Í¤§¡£¡½¡½ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»ä¤Ï¡¢Èà¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÀ¸°éÎò¤òÊ¹¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤Ë±þ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤ÇË½¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉã¿Æ¤¬Æþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î½÷À¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏÊì¿Æ¤¬Èà¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿Åß¤ËÎä¿å¤ÎÄ¥¤é¤ì¤¿ÍáÁå¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ²¹¤ÇÂÎ¤Î¼þ¤ê¤Î¿å¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢£¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Éã¿Æ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ±ìÁð¤Î²Ð¤òÇØÃæ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¾®³Ø¹»¤Î·ò¿Ç¤Î¤È¤¤Ë½ý¤ò¸«¤é¤ì¤ÆµÔÂÔ¤¬Ïª¸«¤·¡¢°ì»þÊÝ¸î½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÊì¿Æ¤Ï¿ÍÁ°¤Ç¼è¤êÁ¶¤¦¤Î¤Ï¾å¼ê¤¤¤«¤é¡×»ùÁêÁêÃÌ½ê¤Î¿Í¤ÏñÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇµÔÂÔ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃÇÂ³Åª¤ËË½ÎÏ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÊì¿Æ¤ËÈ¿·â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸º¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Î¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¾åµþ¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤¬¡Ö±ø¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¡×¤È¤·¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Ã¸¡¹¤È¸ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»öÁ°¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡ÖÊÝ¸î³«»Ï»þ¤ÎµÏ¿¡×¤È¡¢Èà¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ËÁê°ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÈà¤¬4Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸ºî¤êÏÃ¤ò¡¢¤¤¤Þ»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤Ï²×Îõ¤ÊµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö»à½¡×¤¬¤·¤¿
¤¤¤Þ»×¤¦¤È¡¢¤¢¤ÎÍÞÍÈ¤Î¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö»à½¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂÅï¤ÇÆ¯¤¯´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¡¢»à´ü¤Î¶á¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤éÆÈÆÃ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬È¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´â¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤ÇÆâÂ¡µ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸ý½¡¦ÂÎ½¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Î°ÕÌ£¤Ï¼ÂºÝ¤Ë½¤¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é»à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿¼¡½µ¤âÍèÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÍèÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·Èà¤¬ºÆ¤Ó¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÆü¸å¤Ë¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤¿¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥´¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿Çò¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÀÖ¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡×°û¼ò¡¦µÊ±ì¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸Á°¤ÎÈà¤Ï¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÉÔ·ò¹¯¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤«¤é¤Î¸¡¿ÇÌ¿Îá¡ÊÃð¡§¼õµë¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¸¡¿Ç¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¡Ë¤òµñ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¸å¤Ë¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»à¤Î·ë²Ì¤Ç¤ÏÉÂ»à¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¼«»¦¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö´ËËý¤Ê¼«»¦¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥´¥ß²°Éß¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ï¼À´µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¶áÇ¯¡¢¸ÉÆÈ»à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¨»´¤Ê¡Ö¸ÉÆÈ»àÉô²°¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥´¥ß²°Éß²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÉÔ±ÒÀ¸¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯ÆâÍÆ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼À´µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âº£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ø¤Î´õË¾¤Î¤Ê¤µ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¤¤Î´õË¾¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤â¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤â¡¢¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤À¤±ÃíÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ê¥´¥ß²°ÉßÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿À¼À´µ¤«¤é¿´¤Î½ý¤Þ¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¿¢¸¶ Î¼ÂÀ¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼®¸«¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡Ë½êÄ¹¡£ÂçÆâÉÂ±¡¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¦Àº¿À²Ê¡Ë¤ËÆþ¿¦¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä°ÍÂ¸¾É¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤äÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç¸øÅª»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌçÎÎ°è¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤ä²ÈÂ²ÌäÂê¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤ËÂè18²ó¡¦³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊäºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ý¡¡µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î ¿¢¸¶ Î¼ÂÀ¡Ë