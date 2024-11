とろ〜り卵のピザが名物・渋谷のイタリアンダイニングなど、注目の11店〈大木淳夫の11月の新店アドレス〉

グルメ本編集長として数々の名店を訪れる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが「これは!」と思った新店をずらりと紹介します。

久しぶりに登場したイタリアンの注目店

手当ても焼き加減も完璧なステーキは必食

ここのところ話題の店が少なかったイタリアンですが10月29日、注目したいお店「ムレーナ」がオープンしました。最寄り駅は三越前とはいえ、場所はかつて薬問屋が軒を連ね、今も製薬会社が多くある界隈。夜の人口は少なく、飲食街とは言い難いエリアです。お店も、もともとは飲食店のセントラルキッチンだったという物件で、厨房に4、5席程度のL字形カウンターという簡素な内装。

それでいながら料理が抜群にうまく、シェフが華麗な経歴かつ、人好きのする性格というギャップが魅力です。42歳の溝口真哉シェフは「アカーチェ」「フィオッキ」、サローネグループなどを経て、渡伊。帰国後に、滋賀の有名精肉店「サカエヤ」のレストラン「セジール」のシェフを務めていました。

十勝若牛のステーキ 写真:溝口智彦

料理はイタリアの郷土料理から手打ちパスタ、そして多くのシェフが熱望するサカエヤで手当てされた牛肉のステーキまで、シンプルながら味のポイントが明確で唸る味。会話は弾み、お酒が進みます。まだまだ手探り状態とのことなので、どうブレイクしていくのか、しばらく目が離せそうにありません。

10種類揃うパスタが魅力

<店舗情報>◆ムレーナ住所 : 東京都中央区日本橋本町1-7-13 祥豊日本橋ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

神泉には11月1日、「ess.(エス)」がオープンです。旧山手通りから1本入った地下。かつては中華「文琳」があった場所といえば、キャリアの長いグルマンの方ならおわかりかと思います。

店内は長いカウンターが伸び、オープンキッチンの贅沢な空間。ほかにテーブル席が6席。シェフは「イル・テアトリーノ・ダ・サローネ」のツインシェフだった北野敏晴さんと山口智也さんで、サービスも含め、全員がサローネグループ出身。それだけに安定感は抜群です。

サルデーニャ産カラスミと白葱のアーリオオーリオ 撮影:大木淳夫

料理はアラカルト中心で、なんといっても10種あるパスタが魅力的。「サルデーニャ産カラスミと白葱のアーリオオーリオ」と「自家製黒毛和牛パンチェッタのカルボナーラ」をオーダーしましたが、どちらも高レベル。食べ慣れた大人が集うようなお店になればいいですね。

イタリアンクレープとナチュラルワインの店

<店舗情報>◆ess.住所 : 東京都渋谷区神泉町13-13 ヒルズ渋谷 B1FTEL : 03-6455-1131

10月31日、代々木八幡にオープンした「stelo」も気持ちのいいお店でした。店内にはなんと木が植えられていて、全体のセンスの良いシンプルな内装と相まってホッとさせてくれます。

特徴はイタリアンクレープことクレスペッレをメインに打ち出していること。ほうれん草を練りこんだ生地の「自家製ツナとグリルナス サラダ仕立て」は、もう一つのウリであるナチュラルワインとの相性がとてもよく、全体のコンセプトがしっかりしていることがわかります。クレープはデザートも含め6種あるので、楽しく悩んでみてください。

クレープ 自家製ツナとグリルナス サラダ仕立て 写真:お店から

中国料理の勢いは止まらず。カジュアルな価格で楽しめる2店

新たな手土産に「焼き豚饅」

<店舗情報>◆stelo住所 : 東京都渋谷区元代々木町5-2 NYC motoyoyogi 1FTEL : 050-1722-5820

中華は相変わらず元気です。11月12日、飲食業界の有名人・中島武社長率いる際コーポレーションが、三田に中国屋台料理「虎記 田町」をオープンしました。

次々と新しい提案を繰り出す中島さんが今回仕掛けたのは豚饅頭。蒸しだけではなく「焼き豚饅」もあって、これがおいしい。テイクアウトもできるので、新たな手土産としても注目されそうです。

焼き豚饅 撮影:大木淳夫

塩茹で肉や麻婆豆腐は、肉の種類が選べるし、「本場四川担担麺」をはじめ、麺飯類も充実。しかもこのグループのいいところなのですが、クオリティの割に値段は控えめです。こんなお店が近所にあったら最高なので、ぜひ多店舗展開していただきたいところです。

通いたくなる、幡ヶ谷の中華

<店舗情報>◆虎記 田町住所 : 東京都港区芝5-24-5TEL : 03-3452-3776

10月11日、 幡ヶ谷にオープンした「yum」も通いたくなるお店です。

まずオーダーした「yumのラム焼餃子」が素晴らしい味で、いきなり心を掴まれました。ラム肉とドライトマトとのことですが、噛むとうまみのジュースが口中を満たします。

有名店出身の点心師である西原みのりさんの腕は確かで、自由が丘「起率礼」の井上史子さんといい、最近の女性シェフの活躍は注目です。柔らかな接客で心をほぐしてくれるソムリエ、渡邉與義さんの薦めてくれるワインや紹興酒も適格。それでいて、こちらも「虎記」同様、カジュアルな価格で楽しめますから、たまりません。素焼きそばもおすすめです。

yumのラム焼餃子 写真:お店から

釣りのできる居酒屋と、ひたすらカシラが出てくる串焼き店

生け簀で釣りを楽しむ

<店舗情報>◆yum住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷1-6-5 幡ヶ谷コーエイマンション 1FTEL : 050-5594-6526

居酒屋系でなにより好奇心を刺激されたのは10月18日、 神田にオープンした「神田つり食堂 サクラ」でした。なんと、“釣りが出来る居酒屋”です。創業1888(明治21)年という老舗釣具店、櫻井釣漁具株式会社が同社ビルの1階と2階に開いた新業態。

1階には6人掛けのテーブルが3つあり、蓋を開けると、そこに生け簀が。中にはホンモロコという、体長12センチほどの小魚が多数泳いでいて、これを短い釣竿で釣るという趣向です。無心になれてとても楽しい時間が過ごせました。釣り代金は30分なら600円でホンモロコのから揚げ付き(釣った魚はリリースします)です。

お刺身盛り合わせ 撮影:大木淳夫

延々と出てくるカシラがおいしい

<店舗情報>◆神田つり食堂 サクラ住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-8-1 神田サクラビル 1FTEL : 080-2955-0964

10月21日、 恵比寿にオープンした「東松山の秘伝みそだれ やきとりマルヒ」も面白い形態でした。埼玉県東松山市が本場という、みそだれをつけて食べる豚の串焼きのお店です。

最初にカシラ(豚のコメカミ)の串焼きが出て、こちらに特製みそだれを塗って食べます。そして何も言わない限り、延々とカシラだけが出続けるのです。串焼きは野菜も含め9種類あるのですが……。

カシラ 写真:お店から

それはないだろうと思ったものの、このカシラが小ぶりで食感も良く、タレもクセになる味で止まりません。結局、7串とビール、ワインを飲み、他の串は「おまかせ5本セット」をテイクアウトすることに。「秘伝みそだれ」も1瓶、買ってしまいました。ひとりでサクッと寄るにはすごくいいお店です。

渋谷には多様なニーズに応える大型酒場が誕生

いかにも渋谷の酒場

<店舗情報>◆東松山の秘伝みそだれ やきとりマルヒ住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-8-4 オクミヤビル 1FTEL : 050-5594-6677

渋谷は銀座や新宿に比べて、面積が狭い中で多数の飲食店がひしめき合うため、中心から少し離れた場所でもどんどんお店が生まれます。

11月13日、宮益坂の裏側にオープンしたのは「渋谷舌呑(シブヤゼットン)」。ゼットンといえば、2000年代初頭に「名古屋メシ」という言葉を生み、大ブームとなったことを覚えている方もいるでしょう。現在は「niko and…(ニコアンド)」などの有名ブランドを展開するアパレル、株式会社アダストリア傘下ですが、創業30年となる来年を前に、集大成となるお店とのこと。

シェアコース 写真:お店から

店内はいい意味でカオス。立ち飲み、カウンター、テーブル、個室と揃い、DJブースも。内装はポップな昭和レトロで、料理もお酒もオールジャンル。スタッフはサービスも厨房も全力疾走で、多様なお客さんも楽しそう。いかにも渋谷の酒場といった感じです。

このエリア、近所には9月にオープンした「SUBA VS」もあり、これから注目されるかもしれません。

覚えておいて損はない、渋谷のダイニング

<店舗情報>◆渋谷舌吞住所 : 東京都渋谷区渋谷1-10-9TEL : 050-5594-8610

10月16日、旧花柳界である円山町にはイタリアンダイニング「tar(タァ) 渋谷店」がオープンしました。

ほの暗く、BGMが響く店内はカウンター、テーブル、ソファ席があり、キッチンで赤々と炎が上がるピザ窯がアクセントを与えています。そのガス窯で焼かれるピザと各種タパスがウリ。

ビスマルク 写真:お店から

看板メニューのビスマルクをいただきましたが、ボリュームがありながら軽やか。これなら1品で終わらず、他のピザはもちろん、タパスもオーダーできます。グラスのナチュラルワインは1,000円以下からで、ジンやサワーも充実。こちらも渋谷っぽく、20代、30代の方なら食べログで「保存」しておくといいレストランでしょう。

ブームが続くカフェとスイーツのセレクトショップ

ネルドリップコーヒーとハートのプリン

<店舗情報>◆tar(タァ) 渋谷店住所 : 東京都渋谷区円山町7-5 WHARF渋谷道玄坂 2FTEL : 050-5594-5481

10月13日、吉祥寺に自家焙煎・ネルドリップの「01COFFEE」がオープンしました。有名な「いせや総本店」の少し先、井の頭自然文化園へ至る道の途中といういい場所です。

カウンター3席、テーブル2卓、そして奥の壁沿いにもカウンターが6席で、店主がひとりで営んでいます。豆は6種類あり、深煎りでおいしいものをとリクエストすると、インドネシアのマンデリンを薦めてくれました。

ハート形のラテプリンはゼリーのような食感で、穏やかな甘み。ほかにホットサンドや、アイスコーヒーで供される3種の飲み比べ、ラテアートにボトルでのコーヒー販売など、さまざまな試みをしています。ご自身の欲しかったお店、やりたかったことを実践しているようで好感が持てました。吉祥寺は家賃が上がり、個人店が少なくなっているので、頑張ってほしいものです。

プリンとコーヒー 出典:くっきーぶるーさん

注目スイーツ「沈む、みたらし団子。」

<店舗情報>◆01COFFEE住所 : 東京都武蔵野市御殿山1-2-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

最後はスイーツを。10月23日、銀座にオープンした「HIIRAGI GINZA(ひいらぎ 銀座本店)」です。

入店すると左にはイートインのカウンター。こちらでは濃厚ショコラテリーヌや抹茶のかき氷などがいただけますが、気になった「“沈む、みたらし団子。”セット」を。厳選したもち米をひとつひとつ練り上げたというだけあって、驚きの伸びの良さと軟らかさ。聞けば歯の弱くなった年配の方にも食べていただきたいからとのこと。いいですね。

沈む、みたらし団⼦。 写真:お店から

そして右のスペースは国内スイーツのセレクトショップになっていて、訪れたときは「unis」薬師神陸シェフのショコラや、「フロリレージュ」川手寛康シェフのバターサンドなどが販売されていました。年末の手土産需要にもぴったりではないでしょうか。

<店舗情報>◆ひいらぎ 銀座本店住所 : 東京都中央区銀座6-12-15TEL : 050-5594-6737

※価格は税込です

文:大木淳夫

