¡ÚÂ®Êó¡Û¼«¿È½Ð±é¤Î¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¤Î½÷À¡Ê40¡Ë¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤»¤º½êÆÀÀÇÌó7800Ëü±ßÃ¦ÀÇ¤«¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤¬·º»ö¹ðÈ¯
¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤»¤º¡¢½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤½7800Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤é·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¶È¤Ç¡Ö²¬ÅÄ¤æ¤¤¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄ¹ÅèÌ¤µ×»á¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ä¹Åè»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤òÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¹Åè»á¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½2²¯1300Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤»¤º¡¢½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤½7800Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¦ÀÇ¤ÇÆÀ¤¿¶â¤ò¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹Åè»á¤ÏJNN¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¹ñÀÇ¶É¤«¤é¤Î»ØÆ³¤Ë½¾¤¤¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤Î¾å¡¢Ç¼ÀÇ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡×¡Öº£¸å¤ÏÀÇÍý»Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢¸·Àµ¤Ê¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£