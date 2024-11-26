¡ÚÂ®Êó¡ÛÏ¢Â³·ý½Æ¶¯Åð»ö·ï¤«¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤È³ë¾þ¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë3¸®¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¡È·ý½Æ¡É»ý¤Ã¤¿ÃË²¡¤·Æþ¤ë¡¡11Ëü±ßÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨ÁöÃæ¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤È³ë¾þ¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¸áÁ°3»þÈ¾²á¤®¡¢¹¾¸ÍÀî¶è°ìÇ·¹¾¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È°ìÇ·¹¾6ÃúÌÜÅ¹¤Ë20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢ÃËÀ¡Ê30Âå¡ËÅ¹°÷¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¥ì¥¸¤Î¶â¤ò¤è¤³¤»¡×¤È¶¼¤·¡¢¸½¶âÌó11Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸áÁ°4»þ²á¤®¡¢¹¾¸ÍÀî¶èËÜ°ì¿§¤Î¥í¡¼¥½¥óËÜ°ì¿§1ÃúÌÜÅ¹¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤ÈÃËÀÅ¹°÷¡Ê50Âå¡Ë¤ò¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹°÷¤¬Èó¾ï¥Ù¥ë¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢²¿¤â¼è¤é¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤â¡¢³ë¾þ¶è¹âº½¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó³ë¾þ¹âº½2ÃúÌÜÅ¹¤«¤é¡Ö¶¯Åð¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¼è¤é¤º¤ËÊâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¿ÈÄ¹170cm¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹õ¤¤Éþ¤Ë¹õ¤¤¥º¥Ü¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ±°ìÈÈ¤ÎÏ¢Â³¶¯Åð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£