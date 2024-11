Insta360 Japan株式会社は、360°カメラなどを対象とした「ブラックフライデーセール」を11月25日(月)16時00分から直販サイトで開催する。期間は12月5日(木)16時00分まで。

360°カメラやアクションカメラを対象に、最大47%OFFで販売するセール。セール開始日の11月25日(月)までに特設ページでメールアドレスを登録し、期間中に「Ace Pro」「Ace」「X4」「X3」「GO 3S」のいずれかを購入したユーザーに「三脚付見えない自撮り棒」を進呈する。

最も割引率が高いのはアクションカメラ「Ace 通常版」で、通常5万5,000円のところ47%OFFの2万9,100円となる。

また自撮り棒やクイックリリースマウントなどのアクセサリーもセール対象。最大で50%OFFになるという。

なお、今年10月発売のアクションカメラ「Ace Pro 2」はセール対象外となる。

セール名

ブラックフライデーセール



開催日時

2024年11月25日(月)16時00分~12月5日(木)16時00分



会場

Insta360 ブラックフライデー・セール



対象製品(一部)

※通常価格→割引価格(割引率)

X4:79,800円→67,800円(15%) X3 通常版:68,000円→49,600円(27%) Ace Pro 通常版:67,800円→44,700円(34%) Ace 通常版:55,000円→29,100円(47%) GO 3 通常版 32GB:57,500円→45,900円(20%) GO 3 通常版 64GB:60,500円→47,900円(20%) GO 3 通常版 128GB:64,800円→51,800円(20%) Flow 通常版:20,900円→19,220円(8%) Flow クリエーターキット:28,000円→24,640円(12%) ONE RS ツイン版:75,180円→50,300円(33%) GO 3S 64GB:61,800円→55,600円(10%) GO 3S 128GB:65,800円→59,200円(10%)