´ú¼êÎç±û¤ÎÊªµÄ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ï°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¸í¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡Ä¡ÖÁê¼ê¤Î°ÂÁ´¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤¿¡×
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF´ú¼êÎç±û¡£
2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿10Æü¤Î¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Ç¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾35Ê¬¡¢´ú¼ê¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£VAR¤ÇÂà¾ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎOB¤âÂà¾ì¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤ÈÉ¾¤·¡¢½ÉÅ¨¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºOB¤Ï¡¢°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î½ÅÍ×»î¹ç»ö·ï¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢´ú¼ê¤ÏÂà¾ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢3ÂÐ2¤ÎÂ¿¿ô·è¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î°ÂÁ´¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¡×½ÅÂç¤ÊÈ¿Â§¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¼ç¿³¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤Î³ÎÇ§¤ò´«¹ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª´ñÌ¯¤¹¤®¤ëÂà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÁ»ö·ï¥ï¡¼¥¹¥È7
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÈ½Äê¤Ï¸í¿³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÁÌµÚÅª¤Ê½èÊ¬¤Ï²¼¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£