¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¡×¼Ò°÷15Ì¾¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î»öÌ³½ê¤¬¡ÈÂç·¿ºÎÍÑ¡É10Ì¾Êç½¸¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÛÍÑ¾ò·ï¡×
¡Ôµ»ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼Ò½êÂ°½÷Í¥¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤êÌÀ¤é¤«¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸ÀÃ×¤·¤Þ¤¹¡Õ
½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¬11·î£±ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù¤Î°ËÆ£¸ù¼ÒÄ¹¤¬Ä¹Ê¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤Ç¸½¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë
¡Ô¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼£¸¿Í¤¬¼¡¡¹¤È¼¤á¤¿¡Õ
¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÆ÷¤ï¤»¤º
°ËÆ£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸·¤·¤¯𠮟¤ê¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¶¶ËÜ¼«¿È¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤êÄ¹Ê¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Âà¿¦¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¿Í¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï
¡Ôµ»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤â¡Ö¼èºà¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¡¢º£²ó¤â²¿¤«È¿ÏÀ¤¹¤ì¤ÐÀèÊý¤«¤é¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ê¿å³Ý¤±ÏÀ¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÀ¼Ò¤Î¸«²ò¤Ïº£²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¡Ä¡Ä¡Õ
¤È¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤Ïº£²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÊ¸½Õ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡È»ä¤â¿É¤«¤Ã¤¿¡É¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢½µ´©»ï¤Ë¥¿¥ì¹þ¤à¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥ó¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é²»À¼¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬Çã¤¤¼è¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£°ËÆ£¼ÒÄ¹¤Î½ñ¤¤¤¿Ê¸½ñ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÆ÷¤ï¤»¤º¤Ë¡¢¡ÈÆó¤ÎÌð»°¤ÎÌð¡É¤ÎÊóÆ»¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
°ìÊý¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ødoda¡Ù¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¤Î»öÌ³½ê¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù¤Îµá¿Í¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÇºÜ´ü´Ö¤Ï10/17¡Á11/13¤Ê¤Î¤Ç¸½ºßÊç½¸¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Æþ¼Ò»þ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡È240Ëü±ß¡Á¡É
¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì
¡Ö»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤Ä¤10Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿ºÎÍÑ¡ú¿·¿ÍÈ¯·¡¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×
¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤ËÂ¿Ë»¤Ê¶¶ËÜ¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ê¤é¿Íºà¤¬¤«¤Ê¤êÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·²ñ¼Ò³µÍ×¤ò¸«¤ì¤Ð½¾¶È°÷¿ô¤¬15Ì¾¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ñ¼Ò¤¬°ìµ¤¤Ë½¾¶È°÷¤ò10Ì¾¤âÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¡£
µá¿Í¤Î¾ò·ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ï·îµë18Ëü£µÀé±ß°Ê¾å¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¤Î¡ÖÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¡×¤Ïº£Ç¯10·î£±Æü¤«¤é1163±ß¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµþÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ë¤È·îµë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¶ËÜ¤Î»öÌ³½ê¤Ï¾ÞÍ¿£²²ó¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¼Ò»þ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡È240Ëü±ß¡Á¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡È¥®¥ê¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç·ãÌ³¤Ç¡¢»Ä¶ÈÂå¤Ê¤É¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤¯¤ì¤Ê¤¤»öÌ³½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²áµî¤Ë¤ÏÍÌ¾»öÌ³½ê¤Î¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤òËè·îÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÆ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ°Â°×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤¬¥¥Ä¤¯¤Æ¤¹¤°¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¡È¥¥é¥¥é¡É¤·¤¿À¤³¦¤ËÌ´¤ò¤ß¤Æ¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¼ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡ÈÆ´¤ì¡É¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÍýÍ³¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¶¶ËÜ¤Î»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¼¡¡¹¤È¼¤á¡¢ÂçÎÌºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡½¡½¡£