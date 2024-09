次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

夢見心地のジャグジーとカラカラストロングなサウナが自慢の『みやの湯』。

銭湯を起点に歴史、文化、そしてまちの暮らしが見えてくることを理想とするオーナーのこだわりが、内装や設備の隅々にまで感じられます。

『みやの湯』の歴史

京阪電車の車窓から見える煙突が、来訪者を誘う門真市の『みやの湯』。

50年以上の歴史を持つ『みやの湯』は、平成8年に改装され、2021年4月に「ゆとなみ社」によって新たなスタートを切りました。

地元の人々に愛され続けてきた『みやの湯』は、地域に根差した銭湯として、多くの人々に癒しと活力を与えています。

銭湯からまちが見えてくるという言葉通り、『みやの湯』は単なるお風呂場ではなく、人々の暮らしや文化を映し出す鏡と言えるでしょう。

ゆとなみ社とは

ゆとなみ社とは「銭湯を日本から消さない」をモットーにする銭湯継業の専門集団。

2015年に『サウナの梅湯』を継業して以来、現在では日本各地で9軒の廃業寸前だった銭湯を経営しているそう。

『みやの湯』のおすすめポイント

『みやの湯』へ足を運ぶ前に、ぜひ知ってもらいたい魅力を3つご紹介します!

より深く『みやの湯』の世界を楽しんでいただけるはずです。

 ̄鸚岾粟サウナ

『みやの湯』では遠赤外線サウナを使用しています。

室温は100℃前後となっており、遠赤外線効果によって肌を深部から温めるため、まるで熱源から熱の塊が身体を包み込まれるような感覚になれます。

従来のサウナのように、高温の空気に焼かれるような不快感や、乾燥による肌への刺激はほとんどありません。

むしろ、木の香りが漂う温かい空気に包まれ、まるで自然の中にいるような心地よさ。

その一方で、発汗は驚くほど早く、従来のサウナと変わらないほどの爽快感が得られます。

是非これまでとは一味違う「ととのい」を得てみてください!

∀天風呂

ゆっくり煙突を眺めながら外気浴ができる露天風呂。

内湯よりも少しぬるめの温度でゆっくりと浸かることができます!

さらに日替わりの薬湯は、常連さんも楽しみにしている自慢のメニューです。

可愛いイラストで彩られた「みやの湯カレンダー」もSNSでぜひご覧ください。

今日の薬湯は何かな?と選ぶ楽しみも広がります!

2装で広くなったロビー

2024年7月にお風呂上りのひとときを、より快適に過ごせるよう、脱衣所、水風呂、サウナと同時にロビーもリニューアル!

ロビーには、アイスクリームの冷凍庫と、豊富な種類のドリンクが揃う冷蔵庫もあります。

牛乳瓶系の定番ドリンクはもちろん、ご当地サイダーや、海外のジュースなど、思わず手に取ってみたくなるような商品が盛りだくさん。

今話題の「OFF COLA」も取り揃えておりますので、ぜひご賞味ください!

アイスやドリンクを買った後には、背もたれのないソファーベンチが2脚あるので、ゆったりベンチに座って休憩ができます。

『みやの湯』おすすめグッズ

『みやの湯』で一番人気のオリジナルグッズを一つ紹介します。

これがあればサウナ時間がより楽しくなること間違いなし!

オリジナルTシャツ「Support your local TEE」

同じ地域のサーファーやバイカーがお互いに助け合う・尊重し合おう的な意味でよく使われる「Support your local 」を参考に、「同じ湯船に浸かってる者同士、気持ち良く風呂入ろうや」という銭湯ならではの解釈をしたそうです!

残りわずかなので是非オンラインサイトを覗いてみてください!

「OFF COLA pm9:00」とは

そんな魅力たっぷりの『みやの湯』ではこの夏発売OFF COLAのpm9:00が飲めます!!

“なんもしないをしませんか”をコンセプトに、オフタイムを充実させてパフォーマンスを最大化させてたいストレス社会に生きる人たちのために開発され、GABA200mg、 テアニン200mg配合し、眠る前やハードワークの休息時間に飲みたい、身体にやさしいクラフトコーラです。

OFF COLAはトップクリエイター、経営者などのハードワーカー、クリエイティブなZ世代などから評価をいただいています。

ととのいを増進してくれること間違いなし。おふろ上がりにぴったりなドリンクです。

素敵な銭湯で、素敵なオフタイムを♨️

