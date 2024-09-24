¡ÖÂç¾æÉ×¡©¤ª¤Ë¤ã¤«µÛ¤¦¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ¡¢·ã¼Ì¤µ¤ì¤ë¡¡²û¤Î¿¼¤µ¤Ë1.8Ëü¿Í´¶Æ°
¿·¤·¤¤½µ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤êÍ«Ýµ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£¤³¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢´ØÅìºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¡Ê¡÷mitoconcon¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î1Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£
ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢2É¤¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¼êÁ°¤Ë¤¤¤ëÃã¿§¤ÈÇò¤ÎÊÁ¤Î»Ò¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¥Ø¥½Å·¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤ÆÈäÏªÃæ¡£
¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüÍË¤ÎÌë¤¬¤È¤Æ¤âÍ«Ýµ¤Ê¿Í´Ö¤Ë¡Ø¿É¤¤¤È¤¤ÏËÍ¤Î¤ªÊ¢¤òµÛ¤¤¤Ê¤è¡ª¡Ù¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥ó¥Ñ¢þ¥Þ¥óÊÂ¤ËÍÇ½¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê......¡ª¡¡¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡ª¡ª¡©¡ª¡©
¤ªÊ¢¤òµÛ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¡ª¡©
15Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¡Ö¥Þ¥Ê¡×¤¯¤ó¡£¤½¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç´²¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï7ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¡Ö¤Ê¤À¡×¤Á¤ã¤ó¤À¡£
¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤È¤Ê¤À¤Á¤ã¤ó¤Ï¿Í´Ö¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¤³¤¦¤·¤Æ´²¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤¬¤½¤³¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥Ê¤¯¤ó¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤ê¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤òµÛ¤¦¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡£´é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¤µ¤ó¡Ë
ÇµÛ¤¤¤ÈµÛ¤ï¤ìÇ¤¬"win-win"¤Î´Ø·¸¤À¤Ê¤ó¤Æ......¡£¤½¤ó¤Ê³Ú±à¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤³¦¡¢¤¢¤ë¤ó¤À......¡£
¤½¤Î³Ú±à¤Î½»¿Í¡¢¥³¥ó¥É¥ê¥¢¿å¸Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÌþ¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¡×¤È¸ì¤ë¡£Ç¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ÈÆü¡¹ÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤ªÈè¤ì¤Î¿Í´Ö¤òÁ´¿È¤ÇÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü8000·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²û¤¬¿¼¤¤...(ÊªÍý)¡×
¡Ö¤¼¤Ò¤¼¤ÒµÛ¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ªÇÍÍ¡×
¡ÖÍ¥¤·¤¤¥¥ß¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªÊ¢¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×