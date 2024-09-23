¼Ú¶âÃÏ¹ö¤«¤é°ìÅ¾¡¢5Ç¯¤Ç¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤À¸³è¡×¤Ë¡Ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡ÖÉÙÍµÁØ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¥ï¥±¡Ú»ñ»º¿ô²¯±ß¤Î¸µ¥á¥¬¥Ð¥ó¥«¡¼¤¬²òÀâ¡Û
¿·NISA¤ÇÆüËÜÃæ¤¬Åê»ñ¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢³ô¤È°ÙÂØ¤¬Íð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÇÈÍð¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢ÀáÀÇ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºä²¼¿Î»á¤Î¿·´©¡Ø¿·ÈÇ¤¤¤Þ¤¹¤°ºÊ¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÀáÀÇ¤·¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡ÖºÊ¼ÒÄ¹¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇË»ºÀ£Á°¤«¤é£µÇ¯¤Ç¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
2014Ç¯Åö»þ¡¢»ä¤Ï»°Âç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëM¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤ë¸½Ìò¤Î¶ä¹Ô°÷¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¥×¥í¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£30Ç¯¶á¤¯¤â¤Î´Ö¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ô¡¹¤ÎÀ®¸ùÎã¤ä¼ºÇÔÎã¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¼Ú¶âÃÏ¹ö¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ï40ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò²á¿®¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤Æ»Ï¤á¤¿³ô¤Î¿®ÍÑ¼è°ú¤ÈFX¤Ç¿ôÀéËü±ß¤ÎÂ»¼º¤È¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢ÇË»º¤¹¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Ç¤Ï²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë»ñ¶â·«¤ê¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²Ð¤Î¼Ö¤Ç¤¹¡£¸Â³¦¤Þ¤Ç²È·×¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤¿ÉÏË³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢»ä¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢5Ç¯¤Ç¼Ú¶â¤òÁ´³ÛÊÖºÑ¤·¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â»à¤Ì¤Þ¤ÇÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¹¥¤¤Ê¤À¤±ÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÊú¤¨ÇË»ºÀ£Á°¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢5Ç¯¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê¼«Í³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢ºÊ¤ò¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀáÀÇ¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤»ñ»º·ÁÀ®¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢É×ÉØ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ê¼«Ê¬Ë¡¿Í¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼çÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ¯¶È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶½¤¹¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ë²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦Æþ¤ìÊª¤È¡ÖºÊ¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï3»þ´Ö¤â¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òºÊ¤¬½êÍ¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀáÀÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀáÀÇ¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤»ñ»º·ÁÀ®¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¸µËÜ0±ß¤Ç¡¢ËèÇ¯¿ô½½Ëü±ß¤«¤é¿ôÉ´Ëü±ßµ¬ÌÏ¤Î¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢À¸³¶¤Ç¿ôÀéËü±ß¤«¤é¿ô²¯±ß¤â¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤¬»ý¤Ä¤¢¤ë¥¹¥¥ë¤¬²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤âÍÍø¤ËÆ¯¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ò»ý¤ÄºÊ¤Ë¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò»ä¤Ï¡ÖºÊ¼ÒÄ¹¥á¥½¥Ã¥É¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ë
Àè¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¾ºµë¤·¤¿¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÍª¡¹¼«Å¬¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ì¤Ð´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Öµ¯¶È¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ï»ä¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÆÈ¤ê¿È¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÊý¤Ï¡Ö°ÂÄê¡×¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡°ì¤Ä¤À¤±ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°ºÊ¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
30Ç¯¶á¤¯¤â¶âÍ»¶È³¦¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÅê»ñ¡¦»ñ»º·ÁÀ®¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬±ü¤µ¤ó¤òÍµÊ¡¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤¬ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ìÊÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬±ü¤µ¤ó¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÊ¼ÒÄ¹¥á¥½¥Ã¥É¤È¤Ï¡¢É×ÉØÆó¿Í¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¿Í¤Ç¹Ô¤¦»ñ»º·ÁÀ®½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¿ÈÃËÀ¤Ç¤âÆÈ¿È½÷À¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤Æ¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤È¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë
¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¡×¤ä¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¼«Í³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡²¿¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤·¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Îå«¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤á»ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤ÈÁè¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Æ¤Þ¤ÇÀáÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤â»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ï·¸å¤ä¼º¶È¤·¤¿¤È¤¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´ÇÛ¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ä»´¤á¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥±¥ó¥«¤ä¤â¤á»ö¤¬µ¯¤¤ë°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤ä²áµî¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢É½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¬¤Ã¤³¤Î°ìÈÖ¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÎÌäÂê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´À¶¤é¤«¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ò¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ë½¤¹ÔÁÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿´¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÊ¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿´¤ÎÊ¿²º¤È¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºä²¼¿Î
¤ª¶â¤Î¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ²ñÄ¹
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¿·ÈÇ¤¤¤Þ¤¹¤°ºÊ¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¤ËÊÔ½¸Éô¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£