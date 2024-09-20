¤Ê¤¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¡ÈÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤«¡© 51-51¤òµö¤·¤¿Å¨¾¤¬¸ì¤Ã¤¿·É±ó¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÖÌîµåÅª¤Ë°¤¤¹ÔÆ°¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÂçÃ«¤È¤Î¾¡Éé¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ¡£(C)Getty Images
¡¡°ÎºÍ¤È¤Î¾¡Éé¤ò·è°Õ¤·¤¿ºÓÇÛ¤¬¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î19Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ2ÅðÎÝ10ÂÇÅÀ¤È¾×·âÅª¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó51ËÜÎÝÂÇ¡¦51ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç¡Ö51¡¾51¡×Ã£À®¡ª3ËÜÎÝÂÇ¤ò°ìµ¤¸«¤¹¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬20-4¤ÇÂç¾¡¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤ÎÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÂçÃ«¡£Èà¤ÎÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤Ê¾Î»¿¤Ë²Á¤¹¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£°ìÊý¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬Êø²õ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¾¡Éé¤òÈò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤µ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äËü¿Í¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤æ¤¨¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¿½¹ð·É±ó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¥¹¥¥Ã¥×¡¦¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤«¤é¡ÈÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤«¡£»î¹ç¸å¤ËÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ØBally Sports Florida¡Ù¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿44ºÐ¤ÎÀÄÇ¯»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÂçÃ«¤ò·É±ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ËÌîµåÅª¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¥«¥ë¥ÞÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¤Î¿ÀÍÍÅª¤Ë¤â¡¢°¤¤¹ÔÆ°¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¼«·³Åê¼ê¿Ø¤ò¤«¤Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö²æ¡¹¤ÏÌîµå¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÈà¤«¤é¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍÞ¤¨¹þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤È¤Î¾¡Éé¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¸«¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤âºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¡£¤¢¤È¡¢¿ôÇ¯¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤±¤Ð¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤â¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶²¤ì¤º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢Ìîµå¤Ï¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡£¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìîµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌîµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¡×¡½¡½¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÂçÃ«¤È¤Î¾¡Éé¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]