¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢16ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò¥Á¥é¸«¤»¡ªÂ©»Ò¤Î¸«»ö¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¡Ö²¶Á´Á³½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª¡×
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ¹ÃË¤Î¸«»ö¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬Äà¤ê¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿µ®½Å¤Êµû¤òÄ´Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤¬¥Ü¡¼¥È¤ÇÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç¿Í4¿Í¤Ç5»þ´ÖÄà¤ê¤·¤Æ°ìÉ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡×¤ÈÄà²Ì¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä¹ÃË¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿°ìÉ¤¤òÁáÂ®Ä´Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬¥Ï¥®¤ÎÈé¤òÇí¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥®¤Î°ì½Ö¤é¤·¤¯Èé¤¬¤â¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¤¡£¹Å¤½¤¦〜¡£¤è¤¦¤ä¤¯Èé¤¬¤Ï¤²¤Æ»É¿È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤è¤·´°À®¡ª¡×¤È¼Â¶·¡£ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤Ï¥Ï¥®¤Î¥¥â¤òÃ¡¤¤¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£¾å¼ê¤À¤è¤Í〜¡ª²¶Á´Á³½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¤ï¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÏÓÁ°¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£ÅÙ¤Ï¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Ç¤âÄà¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î³Ú¤·¤¤¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¼¡²ó¤ÎÄà¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÄ¹ÃË¤µ¤ó¼ê»«¤¤¤¤¤¤Æ゙¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤Ï゙¤±¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Æ゙¤¹¡ª¤µ¤¹¤«゙¤Ä¤ó¤¯¡é¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Æ゙¤¹¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤¨¡©Â©»Ò¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤¬¥Ü¡¼¥È¤ÇÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç¿Í4¿Í¤Ç5»þ´ÖÄà¤ê¤·¤Æ°ìÉ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡×¤ÈÄà²Ì¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä¹ÃË¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿°ìÉ¤¤òÁáÂ®Ä´Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬¥Ï¥®¤ÎÈé¤òÇí¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥®¤Î°ì½Ö¤é¤·¤¯Èé¤¬¤â¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¤¡£¹Å¤½¤¦〜¡£¤è¤¦¤ä¤¯Èé¤¬¤Ï¤²¤Æ»É¿È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤è¤·´°À®¡ª¡×¤È¼Â¶·¡£ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤Ï¥Ï¥®¤Î¥¥â¤òÃ¡¤¤¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£¾å¼ê¤À¤è¤Í〜¡ª²¶Á´Á³½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¤ï¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÏÓÁ°¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£ÅÙ¤Ï¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Ç¤âÄà¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î³Ú¤·¤¤¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¼¡²ó¤ÎÄà¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÄ¹ÃË¤µ¤ó¼ê»«¤¤¤¤¤¤Æ゙¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤Ï゙¤±¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Æ゙¤¹¡ª¤µ¤¹¤«゙¤Ä¤ó¤¯¡é¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Æ゙¤¹¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤¨¡©Â©»Ò¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£