浜松市内6校の高校生が地域の魅力を発信！おにぎりフェスin浜松 2024

アセントは『おにぎりフェス実行委員会』を立ち上げ、浜松市内6校の高校生が浜松や自分が通う高校のある地域の魅力を発信するために、浜松・遠州の農畜水産物を使ったおにぎりレシピを考案。

浜松市内や静岡市内を中心に活動をするキッチンカー業者とタッグを組んでおにぎりを販売し、来場者の方々にどの高校のおにぎりが美味しかったかを投票していただき、グランプリなどを決める『おにぎりフェスin浜松 2024』を2024日9月29日(日)に開催します。

※「浜松初」は高校生が企画・運営する初めてのおにぎりが主役のイベント(おにぎりフェス実行委員会調べ)

おにぎりフェスin浜松 2024

イベント名:おにぎりフェスin浜松 2024

開催日時 :2024日9月29日(日) 10:00〜15:00

※おにぎりが早めに完売した場合は終了時間が早まる可能性があります

開催場所 :砂山銀座サザンクロス商店街

(所在地:静岡県浜松市中区砂山町358-18)

料金 :観覧無料(おにぎりなどの飲食物は有料)

公式ホームページ: https://event.onigiri-fes.com/2023

チラシ表

《参加高校》

オイスカ浜松国際高等学校/静岡県立浜松大平台高等学校/静岡県立浜松湖北高等学校/静岡県立浜松南高等学校/浜松学院高等学校/浜松学芸高等学校 ※あいうえお順

チラシ裏

■2023年は、各高校限定200個で総数1,200個のおにぎりがわずか2時間30分かからずに完売!

初開催にも関わらず多くの方にお越しいただき、10時過ぎからおにぎりの販売が始まり一番早い学校は12時過ぎには完売をして、全校1,200個分のおにぎりが2時間30分を待たずに完売するほど大盛況でした。

普段のサザンクロス商店街の様子

『おにぎりフェスin浜松 2023』の時のサザンクロス商店街の様子

■地域活性化のために地元の商店街をイベントの舞台に活用

地元の食材を使って浜松の魅力アップを図るだけでなく、駅南地区を盛り上げるためにシャッター街となってしまった砂山銀座サザンクロス商店街を舞台に、各高校が各1台のキッチンカー運営者とタッグを組みます。

浜松を中心に静岡県内の様々な方々のご協力のもと、高校生たちがレシピ開発をした自慢のおにぎりを販売するイベントを開催することで集客を図り、街の賑わいを創出する意図もあります。

■おにぎりの販売だけじゃなく開催される一部のイベントも高校生が考案

自分たちの考えたおにぎりレシピの特徴を伝える『おにぎりフェスin浜松 2023』のアピールタイムの様子

高校生たちがレシピを考案したおにぎりは、浜松市や静岡市を中心に営業を展開中のキッチンカーが製造を担当し、イベント当日各高校300個限定で販売をされます。

その販売を盛り上げ、『食べてみたい!』と思っていただくために、商品プレゼンのための『アピールタイム』を設け、各高校3分で趣向を凝らしたおにぎりのアピールを行い、購入したお客様にどの高校が考えたレシピのおにぎりがおいしかったかの投票をしていただき、今回のグランプリを決める企画があります。

また各高校が工夫を凝らしたおにぎりを選ぶ楽しさだけではなく、各高校のおにぎりがブロックになった『ぷよぷよeスポーツ体験ブース』や、ご協賛企業様による『壁塗り体験』など、ここでしか楽しむことができないアクティビティもあるうえに、高校生の三味線部や合唱部によるパフォーマンスなどのエンターテインメントも満載のイベントです。

『おにぎりフェスin浜松 2023』で演奏をしてくださった浜松学院高等学校の三味線部のパフォーマンス

■販促物も高校生が考案!

イベント告知のためのチラシやポスター、パンフレット、イベント着用時のポロシャツのデザインも各高校に担当を振り分けて原案を考えていただきました。

月に一度の定例ミーティングでそれぞれのデザイン案を元に、より良く見せるためのアイデアを出し合って販促物のデザイン案を決めていきました。

浜松学芸高校の生徒さんがデザイン案を考えたポロシャツ 前面

浜松学芸高校の生徒さんがデザイン案を考えたポロシャツ 背面

静岡県立浜松大平台高等学校の生徒さんがデザイン原案を考えたパンフレット

■イベント助成・協賛・後援

《助成》

(公財)静岡県西部しんきん地域振興財団

《協賛》

株式会社JACKカンパニー/アマノ株式会社 浜松支店/サーラエナジー株式会社/第一伊藤建設株式会社/株式会社ZOA/二幸産業株式会社/株式会社アセント/株式会社豊優/大和ハウス工業株式会社 浜松支店/KUSHIYAKI DAICHAN/株式会社友南工業/トヨタユナイテッド静岡株式会社/株式会社シービーエム/株式会社サンダイ 浜松営業所/ソミックグループ/Pin up/株式会社トミヤコーヒー/佐川印刷株式会社/株式会社スズショウ/三栄スポーツ

《後援》

浜松市/浜松商工会議所

