「週刊少年サンデー 2024年42号」本日発売。表紙と巻頭カラーに田辺イエロウ氏の新連載「異変の魔法使い」が登場
【週刊少年サンデー 2024年42号】
9月11日 発売
価格：380円
(C)Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.
9月11日 発売
価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年42号」を本日9月11日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
42号の表紙と巻頭カラーには、「結界師」や「BIRDMEN」、「終末のラフター」の作者である田辺イエロウ氏の新連載「異変の魔法使い」が登場。また、「ストランド」、「尾守つみきと奇日常。」、「テノゲカ」がセンターカラーで掲載されている。
少年サンデー42号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) September 10, 2024
・表紙&巻頭カラー!夏の #新連載 第4弾![#界変の魔法使い]
・新連載第2話!Cカラー[#ストランド]
・展開超加速第3話!Cカラー![#イチカバチカ]
・ #次にくるマンガ大賞 3位!単行本3巻発売直前Cカラー[#尾守つみきと奇日常。]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/AQ8C11B8xo
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