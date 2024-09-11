【週刊少年サンデー 2024年42号】
9月11日 発売
価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年42号」を本日9月11日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　42号の表紙と巻頭カラーには、「結界師」や「BIRDMEN」、「終末のラフター」の作者である田辺イエロウ氏の新連載「異変の魔法使い」が登場。また、「ストランド」、「尾守つみきと奇日常。」、「テノゲカ」がセンターカラーで掲載されている。

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