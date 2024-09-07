千葉vs水戸 スタメン発表
[9.7 J2第30節](フクアリ)
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 36 松田陸
DF 55 小川大貴
MF 7 田中和樹
MF 8 風間宏矢
MF 19 岡庭愁人
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 21 高木和徹
DF 3 山越康平
MF 4 田口泰士
MF 16 横山暁之
MF 18 杉山直宏
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
MF 88 長井一真
FW 22 久保征一郎
控え
GK 25 富居大樹
DF 5 楠本卓海
MF 13 野瀬龍世
MF 24 山崎希一
MF 96 黒川淳史
FW 30 得能草生
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 36 松田陸
DF 55 小川大貴
MF 7 田中和樹
MF 8 風間宏矢
MF 19 岡庭愁人
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 21 高木和徹
DF 3 山越康平
MF 4 田口泰士
MF 16 横山暁之
MF 18 杉山直宏
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
MF 88 長井一真
FW 22 久保征一郎
控え
GK 25 富居大樹
DF 5 楠本卓海
MF 13 野瀬龍世
MF 24 山崎希一
MF 96 黒川淳史
FW 30 得能草生
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹