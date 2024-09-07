[9.7 J2第30節](フクアリ)

※19:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 23 鈴木椋大

DF 2 高橋壱晟

DF 22 佐々木翔悟

DF 36 松田陸

DF 55 小川大貴

MF 7 田中和樹

MF 8 風間宏矢

MF 19 岡庭愁人

MF 33 エドゥアルド

MF 44 品田愛斗

FW 10 小森飛絢

控え

GK 21 高木和徹

DF 3 山越康平

MF 4 田口泰士

MF 16 横山暁之

MF 18 杉山直宏

FW 9 呉屋大翔

FW 77 ドゥドゥ

監督

小林慶行

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 21 松原修平

DF 3 大崎航詩

DF 4 山田奈央

DF 33 牛澤健

MF 7 新井晴樹

MF 11 草野侑己

MF 17 長澤シヴァタファリ

MF 23 甲田英將

MF 47 櫻井辰徳

MF 88 長井一真

FW 22 久保征一郎

控え

GK 25 富居大樹

DF 5 楠本卓海

MF 13 野瀬龍世

MF 24 山崎希一

MF 96 黒川淳史

FW 30 得能草生

FW 99 中島大嘉

監督

森直樹