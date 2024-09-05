5日、川崎競馬場で行われた第2回若武者賞(2歳・重賞・ダ1500m・1着賞金1200万円)は、逃げた町田直希騎手騎乗の1番人気ベアバッキューン(牡2、川崎・鈴木義久厩舎)が、8番人気ゴールドモーニン(牡2、川崎・岩本洋厩舎)に9馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分36秒4(稍重)。

さらに後方2番手から追い込んだ1/2馬身差の3着に5番人気プレミアムハンド(牡2、浦和・小久保智厩舎)が入った。なお、2番人気ヤギリケハヤ(牡2、船橋・張田京厩舎)は4着に、3番人気ファイアトーチ(牝2、浦和・小久保智厩舎)は8着に終わった。

勝ったベアバッキューンは、父モズアスコット、母ゴールドマッシモ、その父ネオユニヴァースという血統。これで無傷の3連勝。重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ベアバッキューン(牡2)

騎手:町田直希

厩舎:川崎・鈴木義久

父:モズアスコット

母:ゴールドマッシモ

母の父:ネオユニヴァース

馬主:熊木 浩

生産者:守矢牧場

【全着順】

1着 ベアバッキューン 1人気

2着 ゴールドモーニン 8人気

3着 プレミアムハンド 5人気

4着 ヤギリケハヤ 2人気

5着 ミヤギエンペラー 4人気

6着 レッドサラマンダー 6人気

7着 ルナフォルトゥーナ 7人気

8着 ファイアトーチ 3人気