【川崎・若武者賞結果】ベアバッキューンが断然人気に応え9馬身差で逃げ切りV！
5日、川崎競馬場で行われた第2回若武者賞(2歳・重賞・ダ1500m・1着賞金1200万円)は、逃げた町田直希騎手騎乗の1番人気ベアバッキューン(牡2、川崎・鈴木義久厩舎)が、8番人気ゴールドモーニン(牡2、川崎・岩本洋厩舎)に9馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分36秒4(稍重)。
さらに後方2番手から追い込んだ1/2馬身差の3着に5番人気プレミアムハンド(牡2、浦和・小久保智厩舎)が入った。なお、2番人気ヤギリケハヤ(牡2、船橋・張田京厩舎)は4着に、3番人気ファイアトーチ(牝2、浦和・小久保智厩舎)は8着に終わった。
勝ったベアバッキューンは、父モズアスコット、母ゴールドマッシモ、その父ネオユニヴァースという血統。これで無傷の3連勝。重賞初制覇となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆ベアバッキューン(牡2)
騎手:町田直希
厩舎:川崎・鈴木義久
父:モズアスコット
母:ゴールドマッシモ
母の父:ネオユニヴァース
馬主:熊木 浩
生産者:守矢牧場
【全着順】
1着 ベアバッキューン 1人気
2着 ゴールドモーニン 8人気
3着 プレミアムハンド 5人気
4着 ヤギリケハヤ 2人気
5着 ミヤギエンペラー 4人気
6着 レッドサラマンダー 6人気
7着 ルナフォルトゥーナ 7人気
8着 ファイアトーチ 3人気