今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 エイリアン 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ピュアキラVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 エイリアン 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ピュアキラVer.

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約32×13×33cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーの名作アニメ「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「エイリアン」

触覚やとがった耳、グリーンの体が特徴的な、「リトル・グリーン・メン」の愛称でも親しまれているキャラクターです。

そんな「エイリアン」が、小首をかしげたポーズを見せるぬいぐるみがセガプライズから登場。

ツヤやかで、光の当たる角度によってはキラキラして見える特徴のある生地でできているのもポイントです。

ほんのり赤く染まったほっぺもかわいらしい、思わず抱きしめたくなる上目づかいの「エイリアン」がデザインされています☆

ポーズと表情がかわいい、キラキラ素材でできた「エイリアン」のぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 エイリアン 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ピュアキラVer.は、2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

