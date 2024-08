親子三世代が楽しめる！モントワール「ウルトラマンシリーズステータスグミvol.1」「ウルトラキャラメルポップコーン」

モントワールは、円谷プロダクションとの共同企画にて「ウルトラマンシリーズステータスグミvol.1」、「ウルトラキャラメルポップコーン」を2024年9月2日に発売!

モントワール「ウルトラマンシリーズステータスグミvol.1」「ウルトラキャラメルポップコーン」

商品名 :ウルトラマンシリーズステータスグミvol.1

容量 :40g

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店他

ウルトラマンワールドM78 各店舗、

他全国のウルトラマンショップ

※店舗によって在庫状況が異なります。

在庫に関しては各店舗に直接お問合せください。

希望小売価格:オープン価格

商品名 :ウルトラキャラメルポップコーン

容量 :40g

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店他

希望小売価格:130円(税込)

モントワールは、円谷プロダクションとの共同企画にて「ウルトラマンシリーズステータスグミvol.1」、「ウルトラキャラメルポップコーン」を2024年9月2日に発売します。

●ウルトラマンシリーズステータスグミvol.1

親子三世代が楽しめるようにウルトラマンから最新作のウルトラマンアークまでの幅広いウルトラヒーロー、怪獣などをパッケージに!

また、パッケージにウルトラヒーロー、怪獣などのステータスを表記し、背景には各シリーズの名場面もデザインしました。

フレーバーはどこか昔なつかしい風味のコーラフレーバーに仕上がっています。

●ウルトラキャラメルポップコーン

ウルトラマン&ピグモン、ウルトラセブン&ウルトラマンゼロの全2種類をデザインしました。

自宅で映画やTVを観ながら楽しんでもらえるほんのり甘い、一度食べだすと止まらないキャラメルポップコーンです。

