ÅìÌî¹¬¼£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë·ù¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¡×¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¸ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖJUMP UP MELODIES¡×¡ÊTokyoFM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë·ù¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÅìÌî¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¡Öºî²È¤µ¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¸¶ç¸À¤ï¤ó¤È¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Í¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î´ë²è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Ø¤³¤ì¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤º¡Ø¤³¤ì¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡×¤È¡¢ºî²È¤Î¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Í¡¢º£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤µ¤ó¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢90Ç¯Âå¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤«ÅìÌî¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤Þ¤¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅìÌî¤â¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£
ÎëÌÚ»á¤¬¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø·Ù»¡¤ËÊäÆ³¤µ¤ì¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç·ù¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤óÀâÌÀ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÖÅÙ°¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤À¤«¤é¡£²¶¡¢¤À¤«¤é¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¡ËÁÆÉÊ¤ÎÍÊ¸îÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¤Î¡ËÉÊÀî¤Î¤³¤È¤âÍÊ¸î¤·¤Æ¡£ÉÊÀî¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤é°ì»þ´ü¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë·ù¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ã¤Æµö¤»¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Öµö¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤¤¤Þ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤¦¤é¤ß¤¬¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅìÌî¤â¡Ö¤¦¤é¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤Þ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤È¤«Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¹¶·âÅª¤ÊÌÜ¡¢Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¡£Æî³¤¤Î»³Î¤¡ÊÎ¼ÂÀ¡ËÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÅìÌî¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¡Öºî²È¤µ¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¸¶ç¸À¤ï¤ó¤È¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Í¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î´ë²è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Ø¤³¤ì¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤º¡Ø¤³¤ì¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡×¤È¡¢ºî²È¤Î¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
ÎëÌÚ»á¤¬¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø·Ù»¡¤ËÊäÆ³¤µ¤ì¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç·ù¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤óÀâÌÀ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÖÅÙ°¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤À¤«¤é¡£²¶¡¢¤À¤«¤é¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¡ËÁÆÉÊ¤ÎÍÊ¸îÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¤Î¡ËÉÊÀî¤Î¤³¤È¤âÍÊ¸î¤·¤Æ¡£ÉÊÀî¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤é°ì»þ´ü¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë·ù¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ã¤Æµö¤»¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Öµö¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤¤¤Þ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤¦¤é¤ß¤¬¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅìÌî¤â¡Ö¤¦¤é¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤Þ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤È¤«Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¹¶·âÅª¤ÊÌÜ¡¢Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¡£Æî³¤¤Î»³Î¤¡ÊÎ¼ÂÀ¡ËÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£