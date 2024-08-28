¡Ö¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥ê¥Ã¥Á ¥ª¥ó ¥¢¥¤¥¹&¥í¥¼¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¥á¥¾¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤Ï¡¢¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¡ÖSUN CLUB by Veuve Clicquot¡Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥é¥Ö by ¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¡Ë¡×¤òÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤à¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢8·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡ÉÇ®¤¤²Æ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¡É¾¦ÉÊ¡Ö¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥ê¥Ã¥Á ¥ª¥ó ¥¢¥¤¥¹¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥ê¥Ã¥Á ¥í¥¼ ¥ª¥ó ¥¢¥¤¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÃæ³¤¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥ê¥ô¥£¥¨¥é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤ÎÌ£¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¢Ë¤«¤Ê¥¢¥í¥Þ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ë½À¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ë¤«¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
É¹¤òÆþ¤ì¤Æ¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½ë¤¤²Æ¤ËÁêÀÈ´·²¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á10·îËö
½»½ê¡§²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¿¿±ÉÎ¤354-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 - 22:30
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0980-88-7111¡ÊÂåÉ½¡Ë
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á9·îËö
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©°ÂË¼·´µøÆîÄ®²¼º´µ×´Ö1510-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§13:00 - 23:00
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 0470-29-3425
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á ´ü´Ö¸ÂÄê
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ2-11-50
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:30 - 21:30¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼21:00¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 06-6616-9945
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á ´ü´Ö¸ÂÄê
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-2-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30 - 22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 21:30¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6810-0655
¡Ú²èÁü¡Û¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤à¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢8·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡ÉÇ®¤¤²Æ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¡É¾¦ÉÊ¡Ö¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥ê¥Ã¥Á ¥ª¥ó ¥¢¥¤¥¹¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥ê¥Ã¥Á ¥í¥¼ ¥ª¥ó ¥¢¥¤¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÃæ³¤¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥ê¥ô¥£¥¨¥é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É¹¤òÆþ¤ì¤Æ¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½ë¤¤²Æ¤ËÁêÀÈ´·²¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥ô¡¼¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖSUN CLUB by Veuve Clicquot¡×³«ºÅÅ¹ÊÞÎã
ANA ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÀÐ³À¥ê¥¾¡¼¥È
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á10·îËö
½»½ê¡§²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¿¿±ÉÎ¤354-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 - 22:30
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0980-88-7111¡ÊÂåÉ½¡Ë
Botanical Pool Club
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á9·îËö
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©°ÂË¼·´µøÆîÄ®²¼º´µ×´Ö1510-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§13:00 - 23:00
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 0470-29-3425
¥»¥ó¥¿¥é¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÂçºå
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á ´ü´Ö¸ÂÄê
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ2-11-50
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:30 - 21:30¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼21:00¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 06-6616-9945
PIGNETO Four Seasons Hotel Âç¼êÄ®
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á ´ü´Ö¸ÂÄê
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-2-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30 - 22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 21:30¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6810-0655