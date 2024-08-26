表紙＆巻頭グラビアは林佑香さん！ 「週刊ビッグコミックスピリッツ39号」は本日発売
【週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年39号】
8月26日 発売
価格：490円
8月26日 発売
価格：490円
小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年39号」を8月26日に発売した。価格は490円。
表紙と巻頭グラビアには林佑香さんが登場。巻頭カラーには、8月30日にコミックス85巻が発売するマンガ「土竜の唄」が掲載される。
表紙・巻頭グラビア 林佑香さん
「土竜の唄」
巻中カラーには、「仮面ライダーW」で加頭順を演じたコン・テユさんのインタビュー企画も掲載の「風都探偵」とコミックス第4巻発売予定の「米蔵夫婦のレシピ帳」が登場する。また、「ヨシダ檸檬ドロップス」も掲載。
「風都探偵」
「米蔵夫婦のレシピ帳」
「ヨシダ檸檬ドロップス」
【本日発売】【試し読みアリ】- 小学館コミック (@ShogakukanComic) August 25, 2024
ビッグ スピリッツ ３９号
■試し読みはコチラhttps://t.co/nuii2UTBWq
■詳細はコチラhttps://t.co/6yVhFTabrE#スピリッツ pic.twitter.com/LSMlIbhkfm
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