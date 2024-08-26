【週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年39号】
8月26日 発売
価格：490円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年39号」を8月26日に発売した。価格は490円。

　表紙と巻頭グラビアには林佑香さんが登場。巻頭カラーには、8月30日にコミックス85巻が発売するマンガ「土竜の唄」が掲載される。

表紙・巻頭グラビア 林佑香さん

「土竜の唄」

　巻中カラーには、「仮面ライダーW」で加頭順を演じたコン・テユさんのインタビュー企画も掲載の「風都探偵」とコミックス第4巻発売予定の「米蔵夫婦のレシピ帳」が登場する。また、「ヨシダ檸檬ドロップス」も掲載。

「風都探偵」

「米蔵夫婦のレシピ帳」

「ヨシダ檸檬ドロップス」

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