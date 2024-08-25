【大阪】ペットフレンドリールームを備えた「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」が2024年9月6日オープン！併設カフェのテラス席はペット同伴OK

こんにちは、おでかけわんこ部です。

新しく大阪に誕生する都市空間「グラングリーン大阪」の北館に、ホテル「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」が2024年9月6日（金）に開業します。

客室にはペットフレンドリールームも備えられ、併設のレストラン、バー＆ラウンジ、カフェの3店舗も同日オープン！

カフェ「Bean There, UMEDA（ビーンゼア 梅田）」のテラス席はペット同伴OKということで、詳しくご紹介します。

※掲載の写真はすべてイメージです

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「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」が2024年9月6日に開業するよ！

出典：プレスリリース

JR「大阪駅」より徒歩約7分の場所にオープンするホテル「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」。

9月6日（金）の開業を控え、宿泊予約もスタートしています！

ペット同伴で宿泊可能なペットフレンドリールームも備えられているので、愛犬と一緒にお泊りできますよ。（犬種条件要問合せ）

美味しいわんちゃん用スナック（1袋）、モコモコのおもちゃ、厚手のエチケット袋の用意も！

ペットフレンドリーな近隣エリアの案内もしてもらえるという点も愛犬連れには嬉しいポイントですね◎

併設する飲食店3店舗も同日オープン

出店：プレスリリース

ホテルの開業に合わせてオープンする飲食店は全部で3店舗あります！

・オールデイダイニングレストラン「CC：CARBON COPY（シーシー カーボンコピー）」

世界の多彩なグルメを日本の美しい小皿で楽しめるお店

・バー＆ラウンジ「!JAJA! BAR（ジャジャバー）」

店内から再開発された新しい梅田の街や淀川を一望できる

・カフェ「Bean There, UMEDA（ビーンゼア 梅田）」

オリジナルローストコーヒーや軽食などを愛犬と一緒に楽しめる公園に面したカフェ

レストランとバー＆ラウンジは公式サイトより予約受付も開始していますよ。

カフェ「Bean There, UMEDA（ビーンゼア 梅田）」のテラス席はペット同伴OK

出典：プレスリリース

ホテルに併設する飲食店のうち、1階にオープンするカフェ「Bean There, UMEDA（ビーンゼア 梅田）」はテラス席のみペット同伴OK！（犬種条件・同伴ルール要問合せ）

公園側に面したテラス席で愛犬と一緒にゆっくり過ごせます◎

■Bean There, UMEDA（ビーンゼア 梅田）

【場所】キャノピーbyヒルトン大阪梅田の1階

【営業時間】8:00-22:00（LO21:00）

【席数】54席（屋内）、20席（テラス席/ペット同伴可）

出典：プレスリリース

開放的な雰囲気のなか、朝から夜までオリジナルローストコーヒーやサンドイッチ、ベーグルなどが楽しめますよ。

コーヒーには地元の自家焙煎スペシャリティコーヒー専門店「LiLo Coffee Roasters（リロ コーヒー ロースターズ）」が厳選した豆が使用されています。

愛犬とお散歩中に立ち寄ったり、テイクアウトしても良いですよね！

「Bean There, UMEDA（ビーンゼア 梅田）」のメニューを紹介

BTUオリジナルコーヒー 出典：プレスリリースブルーベリーベーグル 出典：プレスリリース

【メニュー例】

・BTUオリジナルコーヒー（M 650円、 L 750円）

・ハウススパークリングワイン ロセット・スプマンテ・ブリュット （980円）

＜ブレックファスト＞

・クロワッサン（550円）

・ブルーベリーベーグル（550円）

・The NY NY -スモークサーモン、ディル＆レモンクリームチーズ、ケッパー、コルニッション（1,250円）

＜ランチ（10:00～）＞

・ジャパニーズカレー - プルドチキン、セサミキャベツ、奈良漬けサルサ（1,150円）

・フンギ - トリュフクリームチーズ、マッシュルーム、ピクルスオニオン、ルッコラ（1,350円）

＜イブニング（16:00～）＞

・コールドカット - ピクルス、パルメザン、グリッシーニ（2,300円）

・チーズ - インターナショナルセレクション、ハウスチャツネ、クラッカー（2,800円）

・チョコレートベーグル（950円）

・チーズケーキ（800円）

施設情報

＜DATA＞キャノピーbyヒルトン大阪梅田

【住所】大阪府大阪市北区大深町6-38、グラングリーン大阪 北館

【公式HP】 https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/

【アクセス】JR大阪駅から徒歩約7分

【開業日】2024年9月6日（金）

＜DATA＞カフェ Bean There, UMEDA（ビーンゼア 梅田）

【営業時間】8:00-22:00 （フード 10:00 ～21:00 ドリンク 8:00～22:00 (ラストオーダー 21:30)）

【定休日】無休

＜DOG＞愛犬同伴情報

・テラス席のみOK（犬種条件等要問合せ）

まとめ

大阪に誕生する新エリアで愛犬と一緒にお出かけできるスポットがあるのは嬉しいですよね。

ホテルも愛犬と宿泊できるので、ホテルもカフェも贅沢に両方楽しむこともできますよ～！

9月6日（金）のオープンを楽しみに待ちましょう♪