PUBGのパブリッシャーである KRAFTON が、Microsoftのゲーム部門であるXboxからTango Gameworksおよび「Hi-Fi RUSH」のIPを事業継承したことを発表しました。今回の事業継承について、KRAFTONは「当社にとって日本のゲーム市場への初の大型投資となる」と説明しています。

Tango Gameworksは2010年にバイオハザードシリーズの原作者として知られる三上真司氏が創業したゲームスタジオで、創業当時の名称はTangoでした。Tangoは2010年10月にゼニマックス・メディアに買収されます。その後、2021年にゼニマックス・メディアがMicrosoftに買収されたことで、ベセスダ・ソフトワークスなどと共にMicrosoft傘下のゲームスタジオとなりました。Microsoftが8000億円でベセスダを買収することをEUが承認 - GIGAZINEby Natty DreadTango Gameworksは高い評価を得た「Hi-Fi RUSH」を筆頭に、サバイバルホラーゲームの「サイコブレイク」シリーズや、日本の東京を舞台としたアクションアドベンチャーゲーム「Ghostwire: Tokyo」などの開発を手がけてきました。特にHi-Fi RUSHは、世界中のユーザーを魅了したリズムアクションゲームで、Steamではユーザーレビューの97%が「圧倒的に好評」と好評であるだけでなく、BAFTAゲーム部門のアニメーション賞や、The Game Awardsの最優秀オーディオデザイン賞、ゲーム・デベロッパーズ・チョイス・アワードの最優秀オーディオ賞など、ゲーム業界における名誉ある賞の数々を獲得しています。しかし、Microsoftは2024年5月にコスト削減の一環としてTango GameworksをはじめとするXbox傘下の複数のゲームスタジオを閉鎖すると発表。また、Xboxのスタジオ責任者であるマット・ブーティ氏は、Tango Gameworksを閉鎖したにもかかわらず「名声や賞を与えてくれる(Hi-Fi RUSHのような)小規模なゲームが必要」と発言したことも明らかになっていました。Microsoftが「Redfall」「サイコブレイク」「Ghostwire:Tokyo」などを手がけたベセスダ・ソフトワークス傘下の複数のゲームスタジオ閉鎖を決定 - GIGAZINETango Gameworksの閉鎖から約3カ月が経過したタイミングで、KRAFTONは戦略的契約の一環としてXboxおよびゼニマックス・メディアと連携し、Tango Gameworksの事業を継承し、才能あるチームがHi-Fi RUSH IPの開発を継続し、将来のプロジェクトを模索できるようにすると発表しています。KRAFTONはTango Gameworksの開発チームが革新への取り組みを継続し、ファンに新鮮でエキサイティングな体験を提供できるようサポートする予定であると説明しています。なお、「サイコブレイク、サイコブレイク 2、Ghostwire: Tokyo、Hi-Fi RUSHといった既存のゲームカタログに影響はありません」とも説明しており、今回の事業継承がXbox Game Passのカタログやオンラインゲームストアでの販売に影響を及ぼすことはないことも強調されています。なお、KRAFTONはTango Gameworksの事業継承について、「グローバル展開を拡大し、革新的で高品質なコンテンツでポートフォリオを強化するという取り組みが強化されます。Tango Gameworksの事業継承は、インタラクティブエンターテイメントの限界を押し広げるというKRAFTONの使命との戦略的な一致を表しています」と説明しています。