少女3人が少年に刺殺される事件が発生したイギリスで、暴動のような事態が発生しています。これまでに逮捕者数は400人を超えており、Xのイーロン・マスク氏はニュース記事を引用して「内戦は避けられない」とコメント。キア・スターマー首相は事態を懸念して「法の全力で対処する」「今回の事態は抗議活動ではなく純粋な暴力であり、刑事司法を強化し、オフラインだけでなくオンラインにも刑法を適用する」と述べました。

Civil war is inevitable— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2024

I utterly condemn the far-right thuggery we have seen this weekend.



Be in no doubt: those who have participated in this violence will face the full force of the law. pic.twitter.com/uNeJtD8pCQ— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 4, 2024

This is not protest, it is pure violence.



We will have a standing army of public duty officers.



We will ramp up criminal justice.



We will apply criminal law online as well as offline.



We will not tolerate attacks on mosques or on Muslim communities. pic.twitter.com/C1SmjJjo4R— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 5, 2024

Why aren’t all communities protected in Britain? @Keir_Starmer https://t.co/gldyguysNe— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024

Is this still happening? @Keir_Starmer https://t.co/4hbYdfB03Z— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024

